Придонное волнение

Котировки основных криптовалют в выходные дни оторвались от минимумов с начала 2021 года, на которых находились почти целый месяц. Цена биткойна превысила $21 тыс., эфира — $1,3 тыс. Инвесторы сыграли на повышение после ожидаемо высокой инфляции в США, которая в очередной раз обновила 40-летний максимум, достигнув 9,1%. Но ближайшее заседание ФРС, намеченное на конец месяца, должно вернуть «медведей» на рынок. В результате котировки биткойна могут откатиться и до $15 тыс., и до $10 тыс., полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ведущие криптовалюты 17 июля подорожали на 2–6%, за прошедшие пять дней рост составил 10–30%. В лидерах оказался эфир, котировки которого вернулись к значениям середины июня, превысив $1,3 тыс. Курс биткойна (BTC) превысил $21 тыс., это уровень недельной давности. По сути котировки большинства ведущих криптовалют оттолкнулись от минимумов с конца 2020-го — начала 2021 года, на которых находились с начала июля.

Коррекцию на рынке его участники связывают с умеренно негативными макроэкономическими данными. Как считает основатель TerraCrypto Никита Вассев, негативные данные по росту потребительских цен были учтены в курсе биткойна или эфира. На прошлой неделе Федеральное бюро статистики труда США объявило, что рост розничных цен в стране по итогам июня составил 9,1% в годовом выражении против майского показателя в 8,6%. Таким образом, инфляция вновь обновила 40-летний максимум. При этом аналитики были более сдержанны, ожидая роста всего на 8,8%.

Как, отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, криптовалюты расцениваются как один из инструментов хеджирования инфляционных рисков. Но ФРС еще не повысила ставку.

По словам господина Некрасова, между публикацией данных по инфляции и заседанием ФРС как раз возможен рост криптовалют, так как доходность казначейских бумаг еще не учитывает повышение процентной ставки.

Кроме того, появились конкретные сроки запуска нового алгоритма консенсуса для эфира, который намечен на вторую половину сентября. По словам Никиты Вассева, это позитивные новости для криптовалюты, так как повысится проводимость трансакций в блокчейне, что так необходимо децентрализованным финансовым приложениям. Исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев также отмечает, что новый вид консенсуса «должен создать большие сложности для других протоколов и вернуть в эфир большую часть ликвидности».

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Впрочем, эксперты не исключают и спекулятивной игры, когда крупные участники «выбивали» из рынка небольших инвесторов, играющих на понижение криптовалют. По мнению основателя группы компаний TOTHEMOON Владислава Утушкина, отскок по биткойну и эфиру — «не более чем попытка вывести из игры "шортистов", которых сейчас на рынке очень много». По словам Сергея Менделеева, ситуация с биткойном больше похожа на «манипуляции на тонком рынке».

В целом эксперты не ожидают продолжения роста рынка. Как отмечает Сергей Менделеев, сейчас большинство аналитиков дает прогноз о повышении ставки на июльском заседании ФРС сразу на 1%, а это неизбежно приведет к падению индексов. По словам Никиты Вассева, после повышения ставки некоторые участники рынка предпочтут сократить свои позиции в криптовалютах и увеличить вложения в казначейские бумаги.

Как отмечает господин Утушкин, отчет COT (Commitments of Traders), предоставляемый Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также отражает рост «медвежьих» тенденций среди крупных игроков рынка. Кроме того, по его словам, инвестфонды снизили всю чистую позицию на рост BTC и открыли чистую позицию на снижение впервые за минувший квартал.

В результате, по мнению Романа Некрасова, основная волна распродаж накроет крипторынок в ближайшие недели или в августе. По оценке господина Вассева, котировки биткойна вполне могут опуститься до $15 тыс., Владислав Утушкин не исключает падения и до $10 тыс.

Ксения Куликова, Дмитрий Ладыгин