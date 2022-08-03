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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорю Алешину

Игорь Алешин

Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Игорь Алешин

Фото: Росалкогольрегулирование

Его поздравляет председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров:

— Уважаемый Игорь Олегович! С момента Вашего назначения на пост руководителя Росалкогольрегулирования Вам удалось реализовать огромное количество необходимых мер для развития отрасли и повышения прозрачности работы алкогольного рынка. От имени всех членов нашего союза и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Пусть Ваша работа всегда приносит удовлетворение и радость. Искренне желаем успехов в реализации поставленных перед Вами задач. Удачи и здоровья Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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