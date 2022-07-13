Прививку еще никто не отменял

Часть россиян, отстраненных от работы из-за отказа вакцинироваться, жалуются, что не могут вернуться к исполнению обязанностей, несмотря на снятие коронавирусных ограничений. Например, Жанна Андреева из Коврова рассказала “Ъ”, что Роспотребнадзор отказал руководству оборонного предприятия в просьбе восстановить ее и других отстраненных сотрудников, хотя, по ее словам, люди на производстве работают практически без выходных и остаются сверхурочно. Такое решение госпожа Андреева называет «правовым беспределом», так как, согласно приказу, она отстранена «до окончания периода эпидемиологического неблагополучия». На Change.org тем временем набирает обороты петиция с требованием к власти «соблюдать права на труд без какой-либо дискриминации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работник оборонного предприятия «Точмаш» из Коврова Владимирской области Жанна Андреева рассказала “Ъ”, что более полугода борется с незаконным, по ее мнению, отстранением от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19. Отстранение без сохранения зарплаты, утверждает госпожа Андреева, поставило ее «в условия голодного выживания». Согласно ст. 76 Трудового кодекса (ТК), «в период недопущения к работе заработная плата работнику не начисляется». При этом работодатель не допускает к работе сотрудника «до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы». Нежелание делать прививку Жанна Андреева объяснила работодателю недостаточной изученностью препарата. Она дважды обращалась в суд, однако не смогла оспорить приказ. В марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине, руководство оборонного завода, по словам Жанны Андреевой, заявило о готовности вернуть ее и других отстраненных сотрудников из-за возросшей нагрузки и обратилось в местный Роспотребнадзор. Однако там отказали в связи с «неблагополучной эпидобстановкой в регионе». Отметим, согласно данным оперштаба, 12 июля во Владимирской области выявили 11 новых случаев коронавируса, в Ковровском районе — ни одного.

Одновременно ряд жителей региона, ранее, как и госпожа Андреева, отстраненных от служебных обязанностей из-за отказа вакцинироваться, обратились в Роспотребнадзор с просьбой о возвращении к работе. Ведомство в ответе (есть у “Ъ”) ссылается на постановление главного санврача области от 18 октября 2021 года, согласно п. 1 которого работодатель должен обеспечить вакцинацию 80% трудового коллектива различных отраслей, в том числе промышленных производств. Представители санитарного ведомства подчеркивают, что постановление «не признано утратившим силу».

Губернатор Владимирской области еще в марте своими указами снял практически все ограничения в регионе. А 1 июля, напомним, федеральный Роспотребнадзор отменил карантинные меры, включая масочный режим и запрет на работу заведений общепита ночью. «Идет военная операция, стране необходима наша продукция. Люди работают практически без выходных, остаются сверхурочно. Я очень нужна на работе, так сказали руководители моего предприятия при личной встрече 15 апреля. Но, по утверждению Роспотребнадзора, только при достижении 80% коллективного иммунитета мы сможем вернуться»,— рассказывает Жанна Андреева. Такое решение она называет «правовым беспределом», так как, согласно приказу, отстранена «до окончания периода эпидемиологического неблагополучия». Жанна Андреева обратилась в федеральный Роспотребнадзор за разъяснениями. Там сообщили, что в критерии по оценке эпидситуации не входит уровень коллективного иммунитета и охвата вакцинацией. Она написала жалобу лидеру фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову (текст обращения есть у “Ъ”). Господин Миронов заверил, что обратился к губернатору «с просьбой изучить ситуацию для недопущения нарушения прав сотрудников АО ВПО "Точмаш", а также сообщить о возможных изменениях в нормативно-правовых документах главного санврача области».

Сотрудник «Хакасэнерго» (ПАО «Россети Сибирь») Александр Куценов из Абакана был отстранен от работы в период с 31 августа 2021 года по 5 апреля 2022 года. Суд первой инстанции признал такую меру незаконной и постановил возместить средний заработок за весь период и компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. Однако Верховный суд Хакасии встал на сторону работодателя. Позднее Восьмой кассационный суд Кемерово отменил решение республиканского ВС и направил дело на повторное рассмотрение. Господин Куценов рассказывает, что после того, как подал в суд в третий раз, «случайным образом» попал под сокращение: «Один из коллектива. 3 июня мне пришло уведомление, что с 3 августа моя должность сокращается».

Александр Куценов, Жанна Андреева и еще почти 3 тыс. человек подписали петицию на Change.org с требованием к власти «соблюдать права на труд без какой-либо дискриминации». В тексте петиции говорится, что сегодня «тысячи» граждан страны лишены возможности работать из-за отказа вакцинироваться и вынуждены жить на детские пособия или пенсию родителей. «Многие отстранены от работы с августа 2021 года. Бюджет страны недополучает налоговые отчисления от наших зарплат, стопорится экономика»,— пишут обеспокоенные граждане. Отметим, точное число отстраненных в пандемию от работы “Ъ” не смогли сообщить в Минтруде и Роструде: такой статистики не ведется.

Авторы петиции настаивают, что ряд региональных постановлений об обязательной вакцинации нарушает законодательство в сфере иммунопрофилактики, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, положения ТК РФ: «В результате на территории страны сложилась ситуация, когда в одних регионах люди, реализовавшие свое право на отказ от вакцинации, могли спокойно продолжать работу, а в соседних — были отстранены». Цель кампании, по словам Александра Куценова, добиться допуска к работе тех, кто до сих пор отстранен, и компенсации «упущенного» заработка по аналогии с ковидной амнистией в Москве.

Отметим, в ряде регионов действительно отменяются требования об обязательной вакцинации. В частности, в Татарстане постановление главного республиканского санврача не действует с 14 марта, в Новосибирской области — с 18 марта, в Красноярском крае — с 13 мая, в ХМАО — с 6 июня, в Пермском крае — с 11 июля. При этом, например, в Краснодарском крае, по словам руководителя краевой госинспекции труда Марины Ефименко, требования вакцинироваться для ряда категорий граждан сохраняются: отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе после прохождения вакцинации или снятия таковых требований в конкретной организации. При этом компенсация для них не предусмотрена.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова обращает внимание, что в петиции граждане ссылаются на ряд статей Конституции: 7-ю, о том, что РФ — социальное государство; 21-ю, гарантирующую право на добровольные медицинские опыты с согласия гражданина; 37-ю — про свободный труд и право свободно распоряжаться своими способностями к труду без дискриминации. Однако, продолжает госпожа Рамзенкова, п. 3 ст. 55 устанавливает возможность ограничения прав и свобод в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. «Исходя из этого, госорганы правомерно ограничили право на труд в условиях пандемии. Однако государством не было обеспечено содержание для отстраненных»,— заключает юрист.

“Ъ” направил запрос в федеральный Роспотребнадзор с вопросом, какие сейчас существуют рекомендации регионам в случае, если граждане отказываются от вакцинации, но на момент публикации ответ не получил. В Минтруде и Роструде также не прокомментировали петицию.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”