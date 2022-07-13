Кирилл Черкалин так себе свидетель

Как стало известно “Ъ”, в Московском гарнизонном военном суде по делу обвиняемого в получении взятки и мошенничестве экс-заместителя начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова выступил бывший начальник «банковского» отдела спецслужбы Кирилл Черкалин, уже приговоренный к семи годам колонии в особом порядке и ставший ключевым свидетелем обвинения в рамках заключенной им с Генпрокуратурой сделки. Осужденный по сути поддержал подсудимого, заявив суду, что сам момент передачи взятки полковнику Фролову он не видел, а лишь предположил такую возможность, руководствуясь собственным жизненным опытом. Более чем две сотни заданных ему вопросов об обстоятельствах мошенничества свидетель просто проигнорировал, давая таким образом возможность защите Дмитрия Фролова предметно высказать свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такие показания Кирилла Черкалина мало пригодились обвинению

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Такие показания Кирилла Черкалина мало пригодились обвинению

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вопросы гособвинителя Миланы Дигаевой к свидетелю Черкалину, выступавшему в процессе по видео-конференц-связи из колонии №9 строгого режима в Нижегородской области, касались преимущественно обстоятельств получения подсудимым Фроловым взяток. Напомним, по версии следствия, полковник Фролов с 2007 по 2013 год оказывал «общее покровительство» АКБ «Кредитимпэкс Банк», получая от его руководства по $100–150 тыс. ежемесячно. Как следует из обвинения, валюту чекисту обычно передавали в расположенном возле здания ФСБ РФ кафе «Кофемания» советники главы банка Георгий Шкурко, ставший вторым подсудимым в процессе, и отставной генерал-майор ФСБ Игорь Шахов, скончавшийся в 2012 году, но тоже остающийся в числе обвиняемых. На одной из таких встреч в «Кофемании» на Пушкинской улице, как пояснил в своем досудебном соглашении с Генпрокуратурой Кирилл Черкалин, присутствовал и он. Свидетель должен был рассказать Московскому гарнизонному суду о деталях этой встречи, однако теперь уже лишенный звания подполковник Черкалин (прославился на всю страну тем, что у него конфисковали активы на 6,5 млрд руб.), как оказалось, мало что заметил.

Отвечая на вопросы гособвинителя, осужденный пояснил, что за обедом его начальник Фролов консультировал своих сотрапезников «по широкому кругу вопросов», наверняка используя при этом «служебные источники информации» и «свое служебное положение». По словам Кирилла Черкалина, Дмитрий Фролов был «явно заинтересован» в этой встрече. «Я сделал такой вывод на основании своего жизненного опыта»,— пояснил осужденный. Еще одним свидетельством заинтересованности полковника Фролова в беседе с банкирами, по мнению Кирилла Черкалина, мог быть целлофановый пакет, с которым его начальник пришел на встречу и ушел с обеда, однако на вопрос, что именно было в этом пакете, свидетель ответить уже не смог.

Представители Генпрокуратуры и судья Константин Селезнев несколько раз переспрашивали осужденного, видел ли он передачу подсудимому незаконного вознаграждения, однако получали только отрицательные ответы. Как выяснилось, никаких денег за обедом не было, а о возможно переданных господину Фролову подарках его подчиненный тоже ничего не знал. «В нашей системе вообще не принято афишировать такие вещи»,— пояснил свидетель.

Допрос Кирилла Черкалина представителями защиты Дмитрия Фролова оказался еще менее результативным. Адвокат Андрей Андрусенко, в отличие от прокурора Миланы Дигаевой, заинтересовался главным образом деталями другого предъявленного его клиенту обвинения — в мошенничестве.

Напомним, по версии СКР, в 2011 году группа из двух уже упомянутых сотрудников ФСБ совместно с оперативником «банковского» отдела майором Андреем Васильевым (его уголовное преследование прекращено по истечении сроков давности) обманным путем вынудила двух бизнесменов передать свои доли в девелоперской фирме ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 638 млн руб. аффилированным с чекистами банкирам. Предполагаемые мошенники, как следует из обвинения, запугали потерпевших возбуждением против них уголовного дела по заявлению бывшего чиновника правительства Москвы, и лишением их права на дальнейшую застройку столичного района «Левобережный». Вопросы господина Андрусенко оказались довольно специфическими. Они касались деталей заключенных строительных контрактов, их стоимости, сроков исполнения, а также управленцев столичной мэрии, сменивших друг друга до и после совершения сомнительной сделки с долями. За три часа видеодопроса адвокат Андрусенко задал свидетелю Черкалину около 250 вопросов, не получив ответа ни на один из них.

Осужденный, как оказалось, не знал, понятия не имел или в лучшем случае не помнил ничего о московском строительном бизнесе 11-летней давности. Таким образом, допрос свидетеля, по сути, превратился в трехчасовое выступление защитника Дмитрия Фролова, в котором тот подробно изложил свои аргументы.

Напомним, по версии защиты, в момент передачи долей «Юрпромконсалтинга» все строительные контракты с ним были уже расторгнуты, а сама фирма ничего не стоила.

Допрос господина Черкалина был прерван неожиданным появлением на мониторе сотрудника ФСИН в форме прапорщика. Он пояснил судье Селезневу, что очереди в единственную в колонии №9 комнату, оборудованную системой ВКС, ждет 2-й Кассационный суд. «У них надолго?» — спросил прапорщика судья Селезнев. Ответ охранника был таким: «Они просто говорят, что вы должны уступить комнату высшей судебной инстанции». Нарушать судебную субординацию никто из участников допроса не решился.

Сергей Машкин