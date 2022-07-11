Индекс показал февраль

Индекс Московской биржи 11 июля обновил минимум с февраля. По мнению экспертов, причиной стало сочетание факторов: низкий инвестиционный сезон, очередное укрепление рубля, высокие геополитические риски и общее недоверие к фондовому рынку после отказа «Газпрома» выплачивать дивиденды. Эксперты допускают, что игра на понижение продолжится, а индекс может дойти до 1,85–2,0 тыс. пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи на торгах 11 июля достигал 2156,36 пункта, минимального значения с 24 февраля, когда Россия начала военные действия на Украине. По итогам торгов индекс закрылся на отметке 2162,34 пункта, потеряв за день 2,7%.

Игра на понижение шла с самого начала торговой сессии. В результате наиболее ликвидные акции — «Газпрома», Сбербанка, «Норильского никеля», НОВАТЭКа, ВТБ — оказались в лидерах падения, потеряв 2,7–4,9%. Почти 13% в ходе торгов потеряли акции МТС, но, пояснил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, это было техническое падение, связанно с дивидендными отсечками по акциям.

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«Медвежья» игра на фондовом рынке сопровождалась игрой на повышение курса рубля. По итогам торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 58,9 руб./$, потеряв за день 2 руб. Курс евро опустился более чем на 3 руб., достигнув 59,2 руб./€.

В частности, на настроения инвесторов повлияли опасения по поводу вспышки пандемии в Китае, считает Михаил Шульгин. Она может вылиться в возвращение локдаунов, что негативно скажется на мировой экономике. Кроме того, вероятность рецессии в развитых странах стремится к 100%, что оказывает сильное давление на нефтяные котировки, отметил инвестиционный консультант ФГ «Финам» Сергей Хандохин.

Инвесторы также до сих пор отыгрывают негативные корпоративные события, связанные с отказом в ранее одобренных дивидендах рядом компаний.

Так, российские инвесторы временно потеряли доверие к фондовому рынку после решения на ГОСА «Газпрома» не выплачивать дивиденды, отметил господин Хандохин. Собрания акционеров ТГК-1 и «Фосагро» также не одобрили выплаты, хотя такие крупные компании, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и МТС, начислили высокие дивиденды.

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова отмечает, что резкое укрепление рубля, «как показала практика», служит негативным фактором для индекса Московской биржи. На этой неделе, полагает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Константин Правосудов, курс доллара будет находиться в диапазоне 58–62 руб./$.

Ситуацию усугубляет «низкий сезон» на самом рынке, добавляет Константин Правосудов. Биржевой объем торгов акциями лишь немногим превысил 30 млрд руб., что заметно ниже показателей начала месяца.

Остановить падение может любое фундаментально позитивное событие, начиная от объявления buyback кем-то из компаний и заканчивая деэскалацией геополитической напряженности, считает Сергей Хандохин. Однако глубокая зависимость российского рынка от геополитики делает его сложнопредсказуемым почти на любом горизонте. В нынешних условиях, по оценке господина Хандохина, пробитие отметки 2160 пунктов по индексу Московской биржи «может привести к повышению активности со стороны спекулянтов, которые играют на понижение, и, как следствие, привести к более серьезным продажам».

По оценке Натальи Мильчаковой, до конца лета индекс может снизиться до 2–2,1 тыс. пунктов, а по мнению господина Правосудова, он может сместиться к 1,85–2 тыс. пунктов. Впрочем, с достижением новых минимумов, по прогнозу госпожи Мильчаковой, может возобновиться рост индекса, а к концу года он может достичь 2,5–2,6 тыс. пунктов.

Ксения Куликова