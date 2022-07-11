Хороший был человек, хоть и собака

Верховный суд (ВС), рассматривая дело Юлии Антиповой, собака которой погибла под колесами автомобиля, признал ее право требовать возмещения морального вреда с виновного. «Гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности, в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении»,— говорится в определении. Ряд опрошенных “Ъ” юристов назвал такое решение уникальным, охарактеризовав как шаг к «зоогуманизму законодательства и наделению животных большими правами». Отдельные кейсы будут рассматриваться судами с учетом этого случая, но массового изменения подхода вряд ли стоит ожидать, уверены скептики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Животное человеку друг, а не просто имущество, решил Верховный суд

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Животное человеку друг, а не просто имущество, решил Верховный суд

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2019 году в Саранске водитель автомобиля наехал на собаку породы чихуахуа, которая в сопровождении Юлии Антиповой переходила дорогу. Собака погибла. Виновник был арестован на двое суток, потому что оставил место ДТП. Штраф в 1,5 тыс. руб. водителю был назначен за то, что тот не предоставил преимущество пешеходу. Хозяйке собаки страховая компания по договору гражданской ответственности возместила материальный ущерб в размере 25 тыс. руб.

Госпожа Антипова обратилась с иском о компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. Гибель собаки, к которой она была привязана, аргументировала заявительница, причинила ей нравственные страдания. Октябрьский районный суд Саранска частично удовлетворил иск, согласившись с этой аргументацией, взыскав с виновника 5 тыс. руб. Верховный суд Мордовии оставил решение без изменений, однако затем Первый кассационный суд отменил вердикт и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. В итоге республиканский ВС вынес новое решение — об отказе в компенсации.

В новом рассмотрении дела суд указал, что животные в силу закона признаются имуществом, следовательно, гибель собаки является причинением истцу имущественного вреда. Поэтому, уточнил суд, требования о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Верховный суд РФ, куда обратилась госпожа Антипова, посчитал, что суды при повторном рассмотрении неправильно истолковали нормы материального права. В определении судебной коллегии по гражданским делам (.pdf) отмечается, что хотя на животных и распространяются общие правила об имуществе, Гражданский кодекс РФ все же устанавливает запрет на жестокое к ним отношение, противоречащее принципам гуманности. Более того, за жестокое обращение с животными предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 245 УК РФ). Из этого следует, что запрет на жестокое обращение с животными, содержащийся как в уголовном, так и в гражданском законодательстве, направлен не на охрану имущества как такового, а на охрану отношений нравственности, указывает ВС РФ. «Применение законодателем по отношению к животным таких категорий, как жестокость, нравственность, гуманизм, свидетельствует о том, что при определенных обстоятельствах гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности, в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении по отношению к конкретному животному, что не исключает возложение на причинителя вреда обязанности компенсировать не только имущественный ущерб, но и моральный вред»,— говорится в определении. Наличие или отсутствие таких оснований должно устанавливаться в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. В связи с этим ВС РФ отменил предыдущие решения и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Отметим, в 2018 году в России был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Из него следовало, что к питомцам необходимо относиться как «к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания». Для многих людей питомец — полноценный член семьи. Однако с юридической точки зрения наделение животных правосубъектностью невозможно, потому что это повлечет применение и других норм, которые рассчитаны на субъектов, обладающих волей, указывает адвокат ProLegals Максим Лухманов.

«В гражданских правоотношениях к животным применяются общие правила об имуществе,— говорит юрист юридической компании "Амулекс" Екатерина Попова.— Следовательно, с точки зрения законодательства гибель любимого питомца не может принести моральный вред, а только имущественный — компенсация стоимости питомца». По ее мнению, свежий подход ВС является шагом к «зоогуманизму законодательства и наделению животных большими правами». Максим Лухманов также предполагает, что со временем судебная практика будет меняться в пользу допустимости компенсации морального ущерба в случаях причинения вреда домашним животным и в других ситуациях.

Юрист ассоциации «Благополучие животных» Анастасия Апухтина-Агеичкина назвала решение уникальным: «ВС вносит ключевую мысль: за животное человек может требовать моральную компенсацию». Она уверена, что создан прецедент, на который в последующем будут ориентироваться другие суды: «Это касается и других составов правонарушений — неважно, покус, отравление, кража или еще что-то. Это решение является основанием для применения взыскания с виновного именно морального вреда». Впрочем, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что ожидать слома традиций не стоит: «Отдельные кейсы будут рассматриваться судами с учетом этого случая, но массового изменения подхода вряд ли стоит ожидать. Без общего изменения общественных отношений подход судов кардинального изменения не претерпит».

Анна Васильева