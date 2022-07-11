Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хороший был человек, хоть и собака

Верховный суд увидел моральный ущерб в гибели питомца

Верховный суд (ВС), рассматривая дело Юлии Антиповой, собака которой погибла под колесами автомобиля, признал ее право требовать возмещения морального вреда с виновного. «Гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности, в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении»,— говорится в определении. Ряд опрошенных “Ъ” юристов назвал такое решение уникальным, охарактеризовав как шаг к «зоогуманизму законодательства и наделению животных большими правами». Отдельные кейсы будут рассматриваться судами с учетом этого случая, но массового изменения подхода вряд ли стоит ожидать, уверены скептики.

Животное человеку друг, а не просто имущество, решил Верховный суд

Животное человеку друг, а не просто имущество, решил Верховный суд

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Животное человеку друг, а не просто имущество, решил Верховный суд

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В 2019 году в Саранске водитель автомобиля наехал на собаку породы чихуахуа, которая в сопровождении Юлии Антиповой переходила дорогу. Собака погибла. Виновник был арестован на двое суток, потому что оставил место ДТП. Штраф в 1,5 тыс. руб. водителю был назначен за то, что тот не предоставил преимущество пешеходу. Хозяйке собаки страховая компания по договору гражданской ответственности возместила материальный ущерб в размере 25 тыс. руб.

Госпожа Антипова обратилась с иском о компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. Гибель собаки, к которой она была привязана, аргументировала заявительница, причинила ей нравственные страдания. Октябрьский районный суд Саранска частично удовлетворил иск, согласившись с этой аргументацией, взыскав с виновника 5 тыс. руб. Верховный суд Мордовии оставил решение без изменений, однако затем Первый кассационный суд отменил вердикт и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. В итоге республиканский ВС вынес новое решение — об отказе в компенсации.

В новом рассмотрении дела суд указал, что животные в силу закона признаются имуществом, следовательно, гибель собаки является причинением истцу имущественного вреда. Поэтому, уточнил суд, требования о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Верховный суд РФ, куда обратилась госпожа Антипова, посчитал, что суды при повторном рассмотрении неправильно истолковали нормы материального права. В определении судебной коллегии по гражданским делам (.pdf) отмечается, что хотя на животных и распространяются общие правила об имуществе, Гражданский кодекс РФ все же устанавливает запрет на жестокое к ним отношение, противоречащее принципам гуманности. Более того, за жестокое обращение с животными предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 245 УК РФ). Из этого следует, что запрет на жестокое обращение с животными, содержащийся как в уголовном, так и в гражданском законодательстве, направлен не на охрану имущества как такового, а на охрану отношений нравственности, указывает ВС РФ. «Применение законодателем по отношению к животным таких категорий, как жестокость, нравственность, гуманизм, свидетельствует о том, что при определенных обстоятельствах гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности, в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении по отношению к конкретному животному, что не исключает возложение на причинителя вреда обязанности компенсировать не только имущественный ущерб, но и моральный вред»,— говорится в определении. Наличие или отсутствие таких оснований должно устанавливаться в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. В связи с этим ВС РФ отменил предыдущие решения и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Отметим, в 2018 году в России был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Из него следовало, что к питомцам необходимо относиться как «к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания». Для многих людей питомец — полноценный член семьи. Однако с юридической точки зрения наделение животных правосубъектностью невозможно, потому что это повлечет применение и других норм, которые рассчитаны на субъектов, обладающих волей, указывает адвокат ProLegals Максим Лухманов.

Депутаты хотят обязать россиян регистрировать своих животных

«В гражданских правоотношениях к животным применяются общие правила об имуществе,— говорит юрист юридической компании "Амулекс" Екатерина Попова.— Следовательно, с точки зрения законодательства гибель любимого питомца не может принести моральный вред, а только имущественный — компенсация стоимости питомца». По ее мнению, свежий подход ВС является шагом к «зоогуманизму законодательства и наделению животных большими правами». Максим Лухманов также предполагает, что со временем судебная практика будет меняться в пользу допустимости компенсации морального ущерба в случаях причинения вреда домашним животным и в других ситуациях.

Юрист ассоциации «Благополучие животных» Анастасия Апухтина-Агеичкина назвала решение уникальным: «ВС вносит ключевую мысль: за животное человек может требовать моральную компенсацию». Она уверена, что создан прецедент, на который в последующем будут ориентироваться другие суды: «Это касается и других составов правонарушений — неважно, покус, отравление, кража или еще что-то. Это решение является основанием для применения взыскания с виновного именно морального вреда». Впрочем, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель считает, что ожидать слома традиций не стоит: «Отдельные кейсы будут рассматриваться судами с учетом этого случая, но массового изменения подхода вряд ли стоит ожидать. Без общего изменения общественных отношений подход судов кардинального изменения не претерпит».

Анна Васильева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...