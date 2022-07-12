Вопрос с химикатами решают по веществу

Высокая зависимость от импорта, а также риски ухода иностранных компаний с российского рынка вынуждают Минсельхоз упростить процедуру регистрации средств защиты растений (СЗР). Если сейчас разрешается использовать только определенные бренды пестицидов и химикатов для конкретных культур, то в будущем министерство готово позволить регистрировать действующее вещество. Производители, столкнувшиеся в этот кризис с ростом цен до 50% на эти компоненты, отнеслись к решению положительно. Но эксперты уверены, что это не решит проблему кардинально, так как почти весь объем действующих веществ ввозится из-за границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” несколько участников рынка, на совещании в Минсельхозе 7 июля обсуждалась возможность смягчить требования по регистрации СЗР. Сейчас в РФ разрешения на использование получают определенные торговые марки пестицидов и агрохимикатов, принадлежащие тем или иным компаниям, для конкретных сельскохозяйственных культур. По данным собеседников “Ъ”, министерство предлагает регистрировать само действующее вещество, что должно позволить производить СЗР широкому кругу компаний для любых культур. В Минсельхозе не предоставили оперативно комментарии.

Минсельхоз согласился на послабления, опасаясь риска ухода с российского рынка крупных западных производителей СЗР, среди которых Bayer и Syngenta. В этих компаниях на запрос “Ъ” не ответили. В марте этого года Bayer заявляла, что примет решение о поставках средств защиты растений на рынок РФ в 2023–2024 годах исходя из развития военной операции на Украине. Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что необходимые для урожая 2022 года СЗР оплачены и поставлены в страну: «Но открытым остается вопрос об их наличии в достаточном объеме к сельскохозяйственному сезону 2023–2024 годов».

По оценкам Агентства плодородия, в 2021 году сельхозпроизводители РФ использовали около 198 тыс. тонн пестицидов на общую сумму 208 млрд руб. Почти 65% пришлось на российскую продукцию, остальные 35% — на импортную.

Впрочем, предложение Минсельхоза упростить регистрацию СЗР не решит полностью проблему с возможным дефицитом, считает руководитель Агентства плодородия Антон Фадеев. «Сегодня 99% действующих веществ, используемых российскими производителями пестицидов, импортируются»,— добавляет он. Эту информацию подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, но он не видит рисков приостановок поставок таких веществ в РФ, так как они ввозятся в основном из Китая, который не ведет санкционную политику в отношении России.

Но послабления могут привести к появлению на рынке, по словам Антона Фадеева, «низкокачественных агрессивных препаратов». В каждом пестициде, по словам директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, есть «различные химические "присадки", действия которых тоже необходимо анализировать». Впрочем, Андрей Сизов утверждает, что действующие вещества многократно исследовались в мире и облегченная их регистрация в РФ не приведет к доступу на рынок вредных химикатов и пестицидов.

Послабления ожидаемо поддерживают агропроизводители. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что сейчас из-за кризиса стоимость СЗР выросла на 30–50% год к году, а упрощенный механизм регистрации может привести к снижению их стоимости за счет развития конкуренции. Глава Ягодного союза Ирина Козий добавляет, что производители ягод столкнулись с проблемой при покупке СЗР: «В этом сезоне они покупали их по любой стоимости».

Кроме того, не все производители из-за существующей процедуры регистрации СЗР смогли выстроить эффективную систему защиты урожая, что влияет на целые сегменты рынка. Она приводит пример с промышленным производством груш, которое в стране практически не развивается по этой причине. По ее словам, производители пестицидов готовы регистрировать СЗР, которые можно продавать в больших объемах. Но поскольку выпуск груш в стране незначителен, то, по словам эксперта, и регистрировать в стране химикаты для садоводов, выращивающих груши, невыгодно.

Алексей Полухин