Аграрии доплатят за пестициды

29 2 мин. ...

Подведомственные Минсельхозу учреждения могут в этом году в два раза повысить стоимость регистрации средств защиты растений, менявшуюся последний раз десять лет назад. Индексация грозит ростом цен на препараты, увеличением расходов аграриев и подорожанием их продукции. Регистраторы, впрочем, уверены, что одномоментного роста цен на их услуги не произойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вопрос о возможном увеличении вдвое с 2023 года стоимости регистрации и перерегистрации химических средств защиты растений (ХСЗР) в подведомственных Минсельхозу учреждениях обсуждался 6 июня на совещании в министерстве, сообщили источники “Ъ” на аграрном рынке. По их словам, речь идет о внесении изменений в приказ от 2012 года, которым утверждаются методика определения платы за услуги и предельные цены.

Сейчас стоимость регистрации ХСЗР складывается из затрат на оплату труда, расходные материалы, сопутствующие услуги. Предельная стоимость оценки эффективности пестицидов — 1,12–1,67 млн руб., полевых опытов — 272,75 тыс. руб., лабораторных анализов — 445,24 тыс. руб. за операцию. Начальник отдела регистрации препаратов фирмы «Август» — крупного производителя средств защиты растений — Алексей Рыбаков говорит, что итоговая стоимость регистрационных исследований для ХСЗР может варьироваться от 7–8 млн руб. до десятков миллионов рублей.

В Минсельхозе уверяют, что не готовят документов, предполагающих увеличение затрат на госрегистрацию ХСЗР и это не относится к компетенции министерства. Там добавили, что в рамках антикризисных мер при завершении в этом году срока действия госрегистрация таких средств автоматически продлевается до конца 2022 года. Однако господин Рыбаков говорит, что предложения по увеличению стоимости услуг обсуждаются. В других крупных поставщиках СЗР Bayer и Syngenta “Ъ” не ответили.

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов предупреждает, что производители СЗР переложат возросшую стоимость регистрации в цену препаратов, что приведет к росту стоимости продукции сельхозпроизводителей. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий отмечает, что и текущие цены на регистрацию СЗР для ряда отраслей «запретительные». Поэтому, по ее словам, производители ягод пользуются старыми СЗР со слабой эффективностью и меньшей безопасностью, указывает госпожа Козий.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко говорит, что в сегменте растениеводства (зерновые, кукуруза и т. д) рынок СЗР достаточно конкурентный, а в садоводстве и тепличном овощеводстве есть потребность в новых препаратах. Вывод на рынок новинки — процесс затратный и долгий, к тому же цены на средства производства, включая СЗР, существенно выросли, отмечает он. Айдын Ширинов добавляет, что из-за логистического кризиса есть проблемы и с доставкой СЗР: период ожидания товара из стран Азии увеличился с 60 дней до 280 дней. По его словам, в 2023–2024 годах ситуация может еще осложниться и СЗР просто не хватит всем потребителям. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке указывает, что отказ от СЗР грозит потерями в сборе урожая до 50%.

Занимающиеся регистрацией СЗР Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, АНО «Агрохимический инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства» и ВНИИ химических средств защиты растений не ответили “Ъ”. Источник “Ъ” в одном из регистраторов говорит, что опасения сельхозпроизводителей преждевременны. С учетом высокой конкуренции на рынке вряд ли цены резко повысятся, уверяет собеседник “Ъ”.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что процедура регистрации и так была дорогой и забюрократизированной, а увеличение стоимости услуги еще больше усугубит положение сельхозпроизводителей, которые и без этого находятся под давлением в том числе из-за роста общих затрат. По его словам, помимо снижения стоимости регистрации нужно облегчать процедуру, например, автоматически регистрировать СЗР, если они признаны в других странах или их аналоги прошли регистрацию в РФ.

Алексей Полухин