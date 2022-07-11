ПАО «МегаФон»

«МегаФон» был основан под именем ЗАО «Северо-Западный GSM» (в Санкт-Петербурге) в 1993 году. Оператор связи обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи в России, также работает в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии. Компания принадлежит USM Group Алишера Усманова.

«МегаФон» владеет 100% компании «Скартел» (бренд Yota), 100% интернет-провайдера NetByNet, 100% «МегаФон Ритейла», 50% видеосервиса Start и другими активами.

В декабре 2021 года «МегаФон» закрыл сделку по продаже косвенной доли в VK (через Lefbord Investments Limited владел 45% акций АО «МФ Технологии», которому, в свою очередь, принадлежали 4,8% VK). Также оператор продал Первую башенную компанию Kismet Capital Group Ивана Таврина

Выручка «МегаФона» по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб.