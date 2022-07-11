Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПАО «МегаФон»

Company profile

«МегаФон» был основан под именем ЗАО «Северо-Западный GSM» (в Санкт-Петербурге) в 1993 году. Оператор связи обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи в России, также работает в Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии. Компания принадлежит USM Group Алишера Усманова.

«МегаФон» владеет 100% компании «Скартел» (бренд Yota), 100% интернет-провайдера NetByNet, 100% «МегаФон Ритейла», 50% видеосервиса Start и другими активами.

В декабре 2021 года «МегаФон» закрыл сделку по продаже косвенной доли в VK (через Lefbord Investments Limited владел 45% акций АО «МФ Технологии», которому, в свою очередь, принадлежали 4,8% VK). Также оператор продал Первую башенную компанию Kismet Capital Group Ивана Таврина

Выручка «МегаФона» по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...