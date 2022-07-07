Из кунгфуистов в террористы

Как стало известно “Ъ”, ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса — о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России. Среди участников группировки оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев. Суд отказал ему в освобождении из-под стражи, сославшись в том числе на то, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России.

В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами. Очевидно, только этой атакой задержанные ограничиваться не собирались. Во всяком случае, у них изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат и несколько десятков противопехотных и противотанковых, в том числе и магнитных, мин.

Как теперь выясняется, задержанных передали сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю, которые возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма). По версии следствия, фигуранты готовили именно акт международного терроризма, поскольку он был направлен против мирных граждан Украины и РФ «в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов» и «против интересов Российской Федерации».

Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Как минимум один из них, Андрей Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины, а затем ставший известным в Мелитополе спортсменом, обжаловал меру пресечения в Верховном суде (ВС) Крыма.

Кунгфуист утверждал, что не собирается скрываться и препятствовать расследованию, неофициально работает, проживает вместе с супругой и ребенком, а также имеет тяжелое заболевание тазобедренных суставов. Однако ВС в открытом для публики заседании отказал ему, посчитав, что, находясь на свободе, господин Голубев может скрыться от следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Также отмечалось, что фигурант обвиняется в тяжком преступлении, за которое ему грозит наказание вплоть до пожизненного, не имеет регистрации и места жительства в Крыму, а являясь гражданином Украины — и социальных связей в РФ. Силовиками же еще до конца не установлены все предполагаемые участники данного преступления.

Адвокат Елена Фенько отказалась обсуждать дальнейшие действия своего подзащитного. В свою очередь, жена Андрея Голубева Ольга рассказала “Ъ”, что в последний раз она видела супруга в апреле, когда его задержали и увезли в неизвестном направлении российские военнослужащие. В военной комендатуре города его родственникам ничего не объяснили. Женщина полагает, что уголовное дело связано с проукраинской позицией ее супруга, который не раз публично ее озвучивал. При этом отметим, что Росфинмониторинг уже включил Андрея Голубева в перечень экстремистов и террористов.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Николай Сергеев