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Самое доступное жилье в России: в каком городе купить

Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в России и в каких крупных городах можно купить доступное жилье — в материале «Ъ».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Покупка жилья как вложение в недвижимость

Инвестирование денежных средств в покупку недвижимости в 2022 году россияне считали надежным способом сохранения денег. Так, по данным июньского опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, 72% жителей страны заявили, что покупка недвижимости станет более выгодным вложением средств, чем банковские вклады. Большинство семей хотели бы купить жилье для собственного проживания, а не в инвестиционных целях.

С началом нестабильной ситуации на валютном рынке приобретение коммерческих и жилых объектов стало популярным и доступным инструментом для сбережения накоплений. О готовности купить недвижимость различного типа, если у них будет достаточно средств заявили 77% россиян. Из них 49% вложились бы в покупку жилья, 21% — в земельный участок, 7% — в коммерческую недвижимость. Еще 15% отремонтировали бы свое жилье. Также 66% респондентов, готовых купить жилье, сообщили, что жили бы в нем сами, 29% — сдавали бы в аренду, еще 2% — перепродали по более высокой цене.

Чтобы получать пассивный доход, необходимо изначально сделать вложение или оформить ипотечный кредит, а после покупки жилья найти арендаторов, ежемесячно получая прибыль от сдачи квартиры, тем самым покрывая кредит.

Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в стране

Согласно данными «СберИндекса» за январь-декабрь 2022 года цена за 1 кв. м. по фактическим сделкам на первичном рынке достигла 136,4 тыс. руб. Рост стоимости за этот период составил около 18,8%. На вторичном рынке цена за 1 м. кв. цена по фактическим сделкам достигла 92,9 тыс. руб. За январь-декабрь 2022 года стоимость выросла на 9,7%.

Рост цен, процентных ставок и инфляция побуждают граждан к покупке вторичного жилья.

В каких крупных городах России сейчас можно купить доступное жилье

По оценкам экспертов, самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, но есть и много других причин низкой стоимости. Покупательская способность у граждан России резко отличается: одни могут позволить себе вложиться в дорогую недвижимость, тогда как другие годами копят на первичный ипотечный взнос.

По данным Росстата на четвертый квартал 2022 года, самые дорогие квартиры на первичном рынке продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а самые дешевые квадратные метры — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Самое дорогое жилье на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)

Москва 297454
Краснодарский край 194159
Санкт-Петербург 158517
Сахалинская область 134968
Татарстан 132197
Приморский край 127172
Камчатский край 120383
Якутия 119014
Крым 111746
Севастополь 109943

Источник: Росстат, данные за IV квартал 2022 года.

Самое дорогое жилье на первичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)

Москва 374658
Санкт-Петербург 231245
Ленинградская область 199372
Московская область 159961
Приморский край 151404
Магаданская область 147654
Сахалинская область 137914
Татарстан 134206
Севастополь 130906
Амурская область 124193

Источник: Росстат, данные за IV квартал 2022 года.

Что касается вторичного рынка, здесь самая дорогая недвижимость в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, а самая недорогая — в Оренбургской, Смоленской областях и Ингушетии.

Что нужно учесть при покупке жилья в другом городе

Самое дешевое жилье на первичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)

Кабардино-Балкария 39 200
Дагестан 41 650
Карачаево-Черкесия 47 345
Ингушетия 47 736
Северная Осетия 48 787
Калмыкия 50 154
Чечня 54 812
Ставропольский край 54 889
Марий Эл 54 955
Курганская область 55 564

Источник: Росстат, данные за I кв. 2022 года.

Самое дешевое жилье на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)

Оренбургская область 40 322
Ингушетия 45 130
Смоленская область 48 570
Курганская область 48 921
Северная Осетия 49 098
Еврейская АО 53 231
Марий Эл 54 257
Калмыкия 54 392
Новгородская область 55 167
Брянская область 56 282

Источник: Росстат, данные за I кв. 2022 года.

Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики города»:

«Выбор места проживания зависит от большого количества параметров предпочтений человека, совсем не только от цены жилья. Доступность жилья измеряется соотношением цен на жилье и доходов населения в городе. Не только в России, но и в мире в наиболее развитых и успешных экономически городах жилье наименее доступное (например, лидеры по уровню недоступности жилья — Ванкувер, Сан-Франциско, а в России — Москва, Питер). Это связано с тем, то чем больше вкладывается в инфраструктуру, городскую среду, чем выше доходы и развитее рынок труда, тем выше инфляционные процессы на рынках жилья — в принципе, чем лучше мы живем, тем дороже наши активы, в том числе жилые. И в этом нет ничего плохого с макроэкономической точки зрения.

Как было отмечено выше, низкая доступность обычно говорит не о плохих условиях жизни, а о хороших, а высокая часто говорит о депрессии в экономике. Поэтому высокая доступность жилья не может быть единственным фактором переезда».

Анастасия Черемисина

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