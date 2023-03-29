Самое доступное жилье в России: в каком городе купить

Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в России и в каких крупных городах можно купить доступное жилье — в материале «Ъ».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Покупка жилья как вложение в недвижимость
Инвестирование денежных средств в покупку недвижимости в 2022 году россияне считали надежным способом сохранения денег. Так, по данным июньского опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, 72% жителей страны заявили, что покупка недвижимости станет более выгодным вложением средств, чем банковские вклады. Большинство семей хотели бы купить жилье для собственного проживания, а не в инвестиционных целях.
С началом нестабильной ситуации на валютном рынке приобретение коммерческих и жилых объектов стало популярным и доступным инструментом для сбережения накоплений. О готовности купить недвижимость различного типа, если у них будет достаточно средств заявили 77% россиян. Из них 49% вложились бы в покупку жилья, 21% — в земельный участок, 7% — в коммерческую недвижимость. Еще 15% отремонтировали бы свое жилье. Также 66% респондентов, готовых купить жилье, сообщили, что жили бы в нем сами, 29% — сдавали бы в аренду, еще 2% — перепродали по более высокой цене.
Чтобы получать пассивный доход, необходимо изначально сделать вложение или оформить ипотечный кредит, а после покупки жилья найти арендаторов, ежемесячно получая прибыль от сдачи квартиры, тем самым покрывая кредит.
Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в стране
Согласно данными «СберИндекса» за январь-декабрь 2022 года цена за 1 кв. м. по фактическим сделкам на первичном рынке достигла 136,4 тыс. руб. Рост стоимости за этот период составил около 18,8%. На вторичном рынке цена за 1 м. кв. цена по фактическим сделкам достигла 92,9 тыс. руб. За январь-декабрь 2022 года стоимость выросла на 9,7%.
Рост цен, процентных ставок и инфляция побуждают граждан к покупке вторичного жилья.
В каких крупных городах России сейчас можно купить доступное жилье
По оценкам экспертов, самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, но есть и много других причин низкой стоимости. Покупательская способность у граждан России резко отличается: одни могут позволить себе вложиться в дорогую недвижимость, тогда как другие годами копят на первичный ипотечный взнос.
По данным Росстата на четвертый квартал 2022 года, самые дорогие квартиры на первичном рынке продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а самые дешевые квадратные метры — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.
Самое дорогое жилье на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)
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Источник: Росстат, данные за IV квартал 2022 года.
Самое дорогое жилье на первичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)
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Источник: Росстат, данные за IV квартал 2022 года.
Что касается вторичного рынка, здесь самая дорогая недвижимость в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, а самая недорогая — в Оренбургской, Смоленской областях и Ингушетии.
Что нужно учесть при покупке жилья в другом городе
Самое дешевое жилье на первичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)
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Источник: Росстат, данные за I кв. 2022 года.
Самое дешевое жилье на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.)
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Источник: Росстат, данные за I кв. 2022 года.
Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики города»:
«Выбор места проживания зависит от большого количества параметров предпочтений человека, совсем не только от цены жилья. Доступность жилья измеряется соотношением цен на жилье и доходов населения в городе. Не только в России, но и в мире в наиболее развитых и успешных экономически городах жилье наименее доступное (например, лидеры по уровню недоступности жилья — Ванкувер, Сан-Франциско, а в России — Москва, Питер). Это связано с тем, то чем больше вкладывается в инфраструктуру, городскую среду, чем выше доходы и развитее рынок труда, тем выше инфляционные процессы на рынках жилья — в принципе, чем лучше мы живем, тем дороже наши активы, в том числе жилые. И в этом нет ничего плохого с макроэкономической точки зрения.
Как было отмечено выше, низкая доступность обычно говорит не о плохих условиях жизни, а о хороших, а высокая часто говорит о депрессии в экономике. Поэтому высокая доступность жилья не может быть единственным фактором переезда».