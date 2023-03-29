Самое доступное жилье в России: в каком городе купить

Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в России и в каких крупных городах можно купить доступное жилье — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Покупка жилья как вложение в недвижимость

Инвестирование денежных средств в покупку недвижимости в 2022 году россияне считали надежным способом сохранения денег. Так, по данным июньского опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, 72% жителей страны заявили, что покупка недвижимости станет более выгодным вложением средств, чем банковские вклады. Большинство семей хотели бы купить жилье для собственного проживания, а не в инвестиционных целях.

С началом нестабильной ситуации на валютном рынке приобретение коммерческих и жилых объектов стало популярным и доступным инструментом для сбережения накоплений. О готовности купить недвижимость различного типа, если у них будет достаточно средств заявили 77% россиян. Из них 49% вложились бы в покупку жилья, 21% — в земельный участок, 7% — в коммерческую недвижимость. Еще 15% отремонтировали бы свое жилье. Также 66% респондентов, готовых купить жилье, сообщили, что жили бы в нем сами, 29% — сдавали бы в аренду, еще 2% — перепродали по более высокой цене.

Чтобы получать пассивный доход, необходимо изначально сделать вложение или оформить ипотечный кредит, а после покупки жилья найти арендаторов, ежемесячно получая прибыль от сдачи квартиры, тем самым покрывая кредит.

Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в стране

Согласно данными «СберИндекса» за январь-декабрь 2022 года цена за 1 кв. м. по фактическим сделкам на первичном рынке достигла 136,4 тыс. руб. Рост стоимости за этот период составил около 18,8%. На вторичном рынке цена за 1 м. кв. цена по фактическим сделкам достигла 92,9 тыс. руб. За январь-декабрь 2022 года стоимость выросла на 9,7%.

Рост цен, процентных ставок и инфляция побуждают граждан к покупке вторичного жилья.

В каких крупных городах России сейчас можно купить доступное жилье

По оценкам экспертов, самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, но есть и много других причин низкой стоимости. Покупательская способность у граждан России резко отличается: одни могут позволить себе вложиться в дорогую недвижимость, тогда как другие годами копят на первичный ипотечный взнос.

По данным Росстата на четвертый квартал 2022 года, самые дорогие квартиры на первичном рынке продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а самые дешевые квадратные метры — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Самое дорогое жилье на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.) Москва 297454 Краснодарский край 194159 Санкт-Петербург 158517 Сахалинская область 134968 Татарстан 132197 Приморский край 127172 Камчатский край 120383 Якутия 119014 Крым 111746 Севастополь 109943 Источник: Росстат, данные за IV квартал 2022 года.

Самое дорогое жилье на первичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.) Москва 374658 Санкт-Петербург 231245 Ленинградская область 199372 Московская область 159961 Приморский край 151404 Магаданская область 147654 Сахалинская область 137914 Татарстан 134206 Севастополь 130906 Амурская область 124193 Источник: Росстат, данные за IV квартал 2022 года.

Что касается вторичного рынка, здесь самая дорогая недвижимость в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, а самая недорогая — в Оренбургской, Смоленской областях и Ингушетии.

Что нужно учесть при покупке жилья в другом городе

Самое дешевое жилье на первичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.) Кабардино-Балкария 39 200 Дагестан 41 650 Карачаево-Черкесия 47 345 Ингушетия 47 736 Северная Осетия 48 787 Калмыкия 50 154 Чечня 54 812 Ставропольский край 54 889 Марий Эл 54 955 Курганская область 55 564 Источник: Росстат, данные за I кв. 2022 года.

Самое дешевое жилье на вторичном рынке (средняя цена 1 кв. м, руб.) Оренбургская область 40 322 Ингушетия 45 130 Смоленская область 48 570 Курганская область 48 921 Северная Осетия 49 098 Еврейская АО 53 231 Марий Эл 54 257 Калмыкия 54 392 Новгородская область 55 167 Брянская область 56 282 Источник: Росстат, данные за I кв. 2022 года.

Татьяна Полиди, исполнительный директор фонда «Институт экономики города»:

«Выбор места проживания зависит от большого количества параметров предпочтений человека, совсем не только от цены жилья. Доступность жилья измеряется соотношением цен на жилье и доходов населения в городе. Не только в России, но и в мире в наиболее развитых и успешных экономически городах жилье наименее доступное (например, лидеры по уровню недоступности жилья — Ванкувер, Сан-Франциско, а в России — Москва, Питер). Это связано с тем, то чем больше вкладывается в инфраструктуру, городскую среду, чем выше доходы и развитее рынок труда, тем выше инфляционные процессы на рынках жилья — в принципе, чем лучше мы живем, тем дороже наши активы, в том числе жилые. И в этом нет ничего плохого с макроэкономической точки зрения.

Как было отмечено выше, низкая доступность обычно говорит не о плохих условиях жизни, а о хороших, а высокая часто говорит о депрессии в экономике. Поэтому высокая доступность жилья не может быть единственным фактором переезда».

Анастасия Черемисина