Строят не все господряд

Крупные компании, реализующие госзаказы по строительству инфраструктуры, пытаются сократить в этом сегменте долю малых и средних предприятий (МСП). Они обратились через отраслевую ассоциацию в Минстрой с просьбой снизить требования для госзаказчиков распределять до 25% всех объемов контрактов между небольшими исполнителями, ссылаясь на то, что у таких компаний нет опыта и мощностей. Потенциальный объем строительных работ, который МСП могут выполнить для государства, достигает 500 млрд руб. Эксперты опасаются, что предложение крупного бизнеса приведет к дальнейшему снижению уровня развития малого и среднего бизнеса в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 29 июня Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК; объединяет крупных исполнителей госстроек) замглавы Минстроя Александру Ломакину с просьбой снизить порог обязательных закупок госструктурами и компаниями с госучастием у субъектов МСП. По действующим нормам госзаказчики обязаны делать закупки у МСП в объеме не менее 25% совокупного годового объема таких контрактов. В противном случае они могут быть оштрафованы. Авторы обращения также просят снизить размер этих штрафов. В Минстрое на запрос “Ъ” не ответили.

НАИК указывает, что из-за значительных сумм инфраструктурных контрактов затруднительно привлекать нужное количество исполнителей из числа МСП, способных выполнить такой объем работ без ущерба качеству и срыва сроков. У небольших компаний зачастую нет опыта и мощностей для качественного выполнения таких заказов, соглашается руководитель InfraOne Research Александра Галактионова.

По подсчетам эксперта «НЭО Центра» Ирины Долгих, в марте—июне 2022 года в сфере дорожного строительства было объявлено конкурсов на 4,5 млрд руб. со средней ценой лота в 4,4 млн руб., что «вполне по силам МСП». Александра Галактионова отмечает, что ежегодный объем господрядов на строительство составляет в среднем 2–3 трлн руб., соответственно, МСП должны выполнять работы более чем на 500 млрд руб. Эксперт считает, что в дорожно-транспортном строительстве без ущерба качеству возможно делегировать МСП 8–10% госконтрактов.

Гендиректор НАИК Мария Ярмальчук напоминает, что в последние три года доля МСП в ВВП составила около 20%, но большая часть из них задействована в сфере торговли и услуг. В 2019–2020 годах в строительстве и обрабатывающей отрасли на долю МСП приходилось не более 10% совокупной выручки, продолжает она.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев опасается, что снижение доли МСП в госконтрактах приведет к снижению уровня развития в стране малого и среднего бизнеса. Впрочем, он признает, что представители МСП сейчас неохотно участвуют в гостендерах из-за заниженных цен госконтрактов. «В первом полугодии 2022 года эта проблема только усугубилась»,— добавляет господин Плиев.

В письме НАИК в Минстрой также указывается, что сейчас максимальная цена контракта в дорожном строительстве определяется некорректно, из-за чего фактическая стоимость реализации проекта оказывается выше реальных затрат. Ассоциация также просит разработать механизм «расчета реалистичных среднеотраслевых зарплат», чтобы составить индекс изменения сметной стоимости дорожного строительства. По их данным, сейчас среднеотраслевая зарплата занижена более чем на 30%, из-за чего стоимость строительства недооценена на 10–15%.

Участники рынка не раз обращали внимание на эту проблему. Устаревшая модель ценообразования, не соответствующая рыночным реалиям, привела к большому числу срывов госконтрактов в сфере строительства. В ряде регионов не состоялось до половины плановых закупок по капитальному ремонту школ из-за отсутствия заявок от подрядчиков, говорил ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. С уже заключенными договорами тоже возникали проблемы: в 2019–2021 годах 169,5 тыс. госконтрактов в сфере строительства на общую сумму 4,4 трлн руб. были расторгнуты или их подрядчики оштрафованы. Это составляет 26,2% от общего числа всех заключенных тогда строительных госконтрактов общей стоимостью 10,95 трлн руб.

Дарья Андрианова