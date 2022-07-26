Сегодня исполняется 60 лет первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский:

— Сергей Владиленович, поздравляю Вас с юбилеем! Конечно же, желаю здоровья, а еще хочется пожелать процветания и дальнейшего развития всем проектам, связанным с молодежью и студенчеством, которыми Вы столь успешно в последнее время занимаетесь. Всего самого хорошего!

Свои поздравления передает командир батальона «Спарта» Донецкой народной республики Артем Жога:

— Сергей Владиленович, с днем рождения, с юбилеем! В день Вашего рождения хотел бы пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в любых начинаниях. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, верные товарищи и единомышленники, готовые поддержать Вас во всех добрых делах и помогать Вам с успехом решать сложнейшие задачи и достигать поставленных целей.

К поздравлениям присоединяется актер, режиссер и мастер айкидо Стивен Сигал:

— Дорогой господин Кириенко, хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья. Я очень горд за все, что Вы сделали для своей Родины и для развития боевых искусств в России. Вы большой профессионал и очень порядочный человек. Всегда вспоминаю с теплотой наше знакомство, пусть исполняется все, что делает Вашу жизнь счастливой и наполненной.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»