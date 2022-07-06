Конец фильма

Последние годы были временем бума онлайн-кинотеатров в России. По данным «ТМТ Консалтинга», за пять лет их совокупная выручка выросла в девять раз, с 4,8 млрд руб. в 2016 году до 43,4 млрд руб. в 2021 году. Однако период непрекращающегося роста, когда одна за другой появлялись новые платформы, похоже, закончился. Запуск новых проектов сменяется консолидацией: ушли Netflix и Megogo, More.tv «Национальной Медиа Группы» объединяется с Wink «Ростелекома», а крупнейший по выручке ivi готовится к продаже одному из конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Консолидацию рынка ожидали и раньше: число пользователей, готовых платить за подписку на кино, увеличивалось не такими быстрыми темпами, какими росло количество платформ. Однако текущий кризис явно ускорит процесс в несколько раз по ряду причин.

Развлечения — одна из первых статей, на которых люди начинают экономить. По версии самих видеосервисов, доля подписки в расходах россиян не столь велика, чтобы начать их массово сокращать. Однако зачем продолжать платить, если не будет иностранных новинок? Зарубежные студии, за редким исключением, отказываются продавать права российским компаниям. Чтобы удержать аудиторию, сервисам с большой долей зарубежного контента теперь будет выгоднее объединяться.

Кризис делает уязвимыми и платформы, которые ставили на собственный контент, так называемые originals. На фоне санкций производство становится дороже: по словам собеседников “Ъ” в сегменте, в новых проектах бюджеты закладываются с прибавкой в 20%. Сужается и круг участников рынка, готовых вкладывать в originals большие деньги. Медиахолдингам, основу бизнеса которых составляет реклама на телевидении, предстоит решить проблему падения доходов из-за ухода иностранных рекламодателей.

Наконец, будущему всех легальных сервисов угрожает возможное ослабление контроля над пиратством: инициативы ассоциаций в этом направлении, по моим данным, пока отложены, как и рассмотрение законопроекта, дублирующего схему антипиратского меморандума. В воздухе витают идеи не наказывать тех, кто «пиратит» контент ушедших производителей. Если они будут реализованы, то и российским студиям станет сложнее защищать свой контент и удержать пользователей, которых они так долго отучали от торрентов.

Один из моих собеседников в отрасли говорит, что рынок «еще падает и как долго лететь вниз, неясно». J`son & Partners Consulting ожидает падения индустрии на 46%, Telecom Daily — на 20%. В любом случае очевидно, что онлайн-кинотеатрам будет становиться все теснее, как в детской игре, когда стулья убирают один за другим. И через несколько лет, судя по всему, на рынке останется всего три-четыре стула.