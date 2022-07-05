Возвращайся к своим «Солнцепекам»

Как стало известно “Ъ”, в борьбу за освобождение экс-главы оборонного АО «Омсктрансмаш» (ОТМ) Игоря Лобова, приговоренного к четырем с половиной годам за злоупотребления полномочиями с причинением ущерба в 71 млн руб., включился его трудовой коллектив. Более 700 человек, производящих танки Т-80 и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», считают, что когда стране «угрожает столкновение практически со всем миром», а перед их предприятием стоят «грандиозные задачи», лишать его профессионального руководителя недопустимо. Защита осужденного обжаловала приговор по существу.
За Игоря Лобова поручились коллективом
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Письмо сотрудников ОТМ председателю Омского облсуда Петру Трапезникову состоит из 25 страниц, причем само обращение уместилось на первых двух. Остальные заняли фамилии, должности и подписи авторов, которые, не веря в обоснованность обвинений господина Лобова, считают своим «долгом высказаться в его защиту». Заявители рассказали судье, что возглавившему предприятие летом 2011 года управленцу достались «полуразрушенные цеха, долги, отсутствие контрактов и перспектив», а с ним у коллектива появились «новые заказы и рабочие места, зарплаты и социальные гарантии, а самое главное — уверенность в завтрашнем дне».
АО «Омсктрансмаш» входит в корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ), в свою очередь подконтрольную госкорпорации «Ростех». ОТМ выпускает модификации известного танка Т-80ук и Т-80бвм, а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», считающиеся самым мощным неядерным оружием российской армии.
«Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию и ей угрожает столкновение практически со всем миром, техника "Омсктрансмаша" показывает себя в зоне боевых действий очень достойно,— пояснили танкостроители судье.— Перед нами стоят грандиозные задачи, и в такое ответственное время лишать завод профессионального и ответственного руководителя просто недопустимо».
Стоит отметить, что еще весной 2020 года, когда Игорю Лобову только предъявили обвинение и заключили его под домашний арест, руководство «Ростеха» направило генпрокурору России Игорю Краснову письмо, в котором говорилось, что деятельность фигуранта расследования, как показали служебные проверки, принесла заводу не вред, а «экономический эффект» в размере 1,027 млрд руб. При этом уголовное преследование Игоря Лобова в госкорпорации назвали «негативной ситуацией», создающей «предпосылки для срыва гособоронзаказа на 2020 год», и просили генпрокурора взять разбирательство под свой контроль. Вскоре господина Лобова отпустили из-под домашнего ареста, и он смог вернуться к руководству предприятием.
Когда весной этого года его уголовное дело было передано в Куйбышевский райсуд Омска, в защиту фигуранта выступил глава УВЗ Александр Потапов, также заявивший об отсутствии ущерба заводу и корпорации.
Несмотря на это, 14 апреля Игоря Лобова признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и приговорили к четырем с половиной годам общего режима, а также штрафу в 800 тыс. руб., взяв под стражу в зале суда. 6 июля Омский областной суд рассмотрит жалобу на приговор.
По версии СКР, господин Лобов злоупотребил полномочиями, заключив в 2011–2015 годах контракты с ИП «Иванищев С. П.» на оказание юридических услуг, а также с ООО «Трак-Сервис» и ООО «Транспортные системы» на перевозку продукции завода. Все эти работы фактически выполнялись штатными сотрудниками ОТМ, а те немногие, что были реально переданы на сторону, оплачивались по завышенным тарифам. Несмотря на то что ОТМ, УВЗ и «Ростех» претензий к Игорю Лобову не имели, потерпевшим стало региональное управление Росимущества, владевшее одной акцией завода.
Ущерб, оцененный следствием в 218,8 млн руб., в суде сократился до 72 млн, которые завод якобы потерял на сотрудничестве с Сергеем Иванищевым. По версии самого подсудимого, проделанная привлеченным юристом работа позволила заводу сэкономить более 1 млрд руб., однако суд решил, что участие господина Иванищева в процессах было «формальным». Кстати, сам скрывшийся юрист по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) объявлен в международный розыск.
Адвокат Дмитрий Горбунов считает, что в суде первой инстанции ключевые моменты выдвинутых СКР против господина Лобова обвинений остались недоказанными. Например, его корыстная заинтересованность в злоупотреблениях. Защитник Горбунов полагает, что юрист Иванищев добросовестно и профессионально выполнил свою работу, а его привлечение было согласовано с руководством корпорации и «окупилось с лихвой».
Начальник правового управления УВЗ Евгений Зимин заявил “Ъ”, что позиция корпорации не изменилась. «Решения следствия и районного суда о виновности Игоря Лобова мы считаем ошибочными и надеемся, что наши аргументы услышат в областном суде»,— пояснил господин Зимин. По его мнению, принятые директором Лобовым меры по снижению расходов ОТМ были «разумными и обоснованными», а стоимость услуг юриста Иванищева «определялась рынком». «Во всяком случае, обратное не было доказано на предварительном и судебном следствии»,— подчеркнул Евгений Зимин. По его словам, сейчас должность гендиректора ОТМ временно занимает другой сотрудник, но в корпорации надеются, что после решения облсуда Игорь Лобов вернется к исполнению своих обязанностей.