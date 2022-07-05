Возвращайся к своим «Солнцепекам»

Как стало известно “Ъ”, в борьбу за освобождение экс-главы оборонного АО «Омсктрансмаш» (ОТМ) Игоря Лобова, приговоренного к четырем с половиной годам за злоупотребления полномочиями с причинением ущерба в 71 млн руб., включился его трудовой коллектив. Более 700 человек, производящих танки Т-80 и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», считают, что когда стране «угрожает столкновение практически со всем миром», а перед их предприятием стоят «грандиозные задачи», лишать его профессионального руководителя недопустимо. Защита осужденного обжаловала приговор по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За Игоря Лобова поручились коллективом

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС За Игоря Лобова поручились коллективом

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Письмо сотрудников ОТМ председателю Омского облсуда Петру Трапезникову состоит из 25 страниц, причем само обращение уместилось на первых двух. Остальные заняли фамилии, должности и подписи авторов, которые, не веря в обоснованность обвинений господина Лобова, считают своим «долгом высказаться в его защиту». Заявители рассказали судье, что возглавившему предприятие летом 2011 года управленцу достались «полуразрушенные цеха, долги, отсутствие контрактов и перспектив», а с ним у коллектива появились «новые заказы и рабочие места, зарплаты и социальные гарантии, а самое главное — уверенность в завтрашнем дне».

АО «Омсктрансмаш» входит в корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ), в свою очередь подконтрольную госкорпорации «Ростех». ОТМ выпускает модификации известного танка Т-80ук и Т-80бвм, а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», считающиеся самым мощным неядерным оружием российской армии.

«Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию и ей угрожает столкновение практически со всем миром, техника "Омсктрансмаша" показывает себя в зоне боевых действий очень достойно,— пояснили танкостроители судье.— Перед нами стоят грандиозные задачи, и в такое ответственное время лишать завод профессионального и ответственного руководителя просто недопустимо».

Стоит отметить, что еще весной 2020 года, когда Игорю Лобову только предъявили обвинение и заключили его под домашний арест, руководство «Ростеха» направило генпрокурору России Игорю Краснову письмо, в котором говорилось, что деятельность фигуранта расследования, как показали служебные проверки, принесла заводу не вред, а «экономический эффект» в размере 1,027 млрд руб. При этом уголовное преследование Игоря Лобова в госкорпорации назвали «негативной ситуацией», создающей «предпосылки для срыва гособоронзаказа на 2020 год», и просили генпрокурора взять разбирательство под свой контроль. Вскоре господина Лобова отпустили из-под домашнего ареста, и он смог вернуться к руководству предприятием.

Когда весной этого года его уголовное дело было передано в Куйбышевский райсуд Омска, в защиту фигуранта выступил глава УВЗ Александр Потапов, также заявивший об отсутствии ущерба заводу и корпорации.

Несмотря на это, 14 апреля Игоря Лобова признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и приговорили к четырем с половиной годам общего режима, а также штрафу в 800 тыс. руб., взяв под стражу в зале суда. 6 июля Омский областной суд рассмотрит жалобу на приговор.

По версии СКР, господин Лобов злоупотребил полномочиями, заключив в 2011–2015 годах контракты с ИП «Иванищев С. П.» на оказание юридических услуг, а также с ООО «Трак-Сервис» и ООО «Транспортные системы» на перевозку продукции завода. Все эти работы фактически выполнялись штатными сотрудниками ОТМ, а те немногие, что были реально переданы на сторону, оплачивались по завышенным тарифам. Несмотря на то что ОТМ, УВЗ и «Ростех» претензий к Игорю Лобову не имели, потерпевшим стало региональное управление Росимущества, владевшее одной акцией завода.

Ущерб, оцененный следствием в 218,8 млн руб., в суде сократился до 72 млн, которые завод якобы потерял на сотрудничестве с Сергеем Иванищевым. По версии самого подсудимого, проделанная привлеченным юристом работа позволила заводу сэкономить более 1 млрд руб., однако суд решил, что участие господина Иванищева в процессах было «формальным». Кстати, сам скрывшийся юрист по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) объявлен в международный розыск.

Адвокат Дмитрий Горбунов считает, что в суде первой инстанции ключевые моменты выдвинутых СКР против господина Лобова обвинений остались недоказанными. Например, его корыстная заинтересованность в злоупотреблениях. Защитник Горбунов полагает, что юрист Иванищев добросовестно и профессионально выполнил свою работу, а его привлечение было согласовано с руководством корпорации и «окупилось с лихвой».

Начальник правового управления УВЗ Евгений Зимин заявил “Ъ”, что позиция корпорации не изменилась. «Решения следствия и районного суда о виновности Игоря Лобова мы считаем ошибочными и надеемся, что наши аргументы услышат в областном суде»,— пояснил господин Зимин. По его мнению, принятые директором Лобовым меры по снижению расходов ОТМ были «разумными и обоснованными», а стоимость услуг юриста Иванищева «определялась рынком». «Во всяком случае, обратное не было доказано на предварительном и судебном следствии»,— подчеркнул Евгений Зимин. По его словам, сейчас должность гендиректора ОТМ временно занимает другой сотрудник, но в корпорации надеются, что после решения облсуда Игорь Лобов вернется к исполнению своих обязанностей.

Сергей Машкин