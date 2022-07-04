Джо Байден без бензина не прокатит

Президент США Джо Байден обратился к владельцам американских заправок с призывом снизить цены на горючее в «условиях войны и глобальной опасности». Этот призыв прозвучал вскоре после возвращения главы Белого дома из поездки в Европу, в ходе которой он попросил американцев смириться с дороговизной бензина, поскольку это та цена, которую они платят, «чтобы Россия не смогла победить Украину». Между тем опросы показывают: по мере приближения выборов в Конгресс граждане США стремительно теряют интерес к украинской теме. Так что главной проигравшей стороной в топливном кризисе рискует стать Демократическая партия США. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден не знает, что делать с дороговизной бензина: то призывает законодателей объявить на него налоговые каникулы, то убеждает продавцов топлива продавать его по себестоимости, то просит потребителей потерпеть — ради победы Украины

Фото: Patrick Semansky / AP Президент США Джо Байден не знает, что делать с дороговизной бензина: то призывает законодателей объявить на него налоговые каникулы, то убеждает продавцов топлива продавать его по себестоимости, то просит потребителей потерпеть — ради победы Украины

Фото: Patrick Semansky / AP

Обращение к владельцам бензоколонок c призывом пойти на экстренные шаги, которые позволили бы в кратчайшие сроки снять остроту топливного кризиса, президент США Джо Байден разместил в Twitter по возвращении в Вашингтон из Мадрида, где ему пришлось отвечать на болезненный вопрос о ценах на бензин на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. «Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас»,— написал Джо Байден.

А буквально за два дня до этого Джо Байден призвал американцев смириться с высокими ценами на бензин, которые за время его правления выросли более чем в два раза. По состоянию на 2 июля средняя цена на бензин в США обновила очередной исторический максимум — $4,8 за галлон, в январе 2021 года этот показатель составил $2,38.

Отвечая на вопрос, сколько еще продлится такая шокирующая американцев ситуация, заданный в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, Джо Байден заявил: «Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину. Причина, по которой растут цены на бензин,— это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием — Россия» Таким образом, президент США вновь повторил свой неоднократно повторявшийся ранее тезис о том, что бензиновый кризис — это неизбежная плата за поддержку Украины, отказаться от которой США не имеют права.

Между тем проведенные в США последние замеры общественного мнения показывают: по мере приближения к ноябрьским выборам в Конгресс избирателя все меньше беспокоят внешняя политика и ситуация на Украине. А приоритетным вопросом становится собственное благосостояние. Так, согласно опросу YouGov, проведенному по заказу Организации обеспокоенных ветеранов Америки (CVA), только 8% респондентов считают главным приоритетом США «обеспечить поражение России на Украине». При этом 38% опрошенных ожидают от правительства Джо Байдена, что оно остановит инфляцию. Среди популярных ответов были также обеспокоенность по поводу разгоняющего инфляцию роста цен на бензин, доступности здравоохранения и другое.

«Американцы начинают уставать от украинской темы на фоне стучащей в их дверь рецессии. И если после встречи G7 ее участники демонстрируют единство при очевидном лидерстве президента Байдена, то нет никаких гарантий, что избиратели у него дома в дальнейшем поддержат этот курс»,— пишет издание Politico.

Ситуация усугубляется тем, что антикризисные меры, идет ли речь о снижении цен на бензин или об обуздании инфляции, которая оказалась рекордно высокой за последние сорок лет, встречают сопротивление политиков и возражения экспертов. Так, ряд финансистов категорически не согласен с резким ужесточением базовых ставок ФРС, считая, что их рост приведет к скорейшему сваливанию в рецессию. Предпринятые ранее попытки Джо Байдена справиться с рекордной стоимостью бензина тоже потерпели неудачу. Так, Конгресс холодно встретил предложение объявить налоговые каникулы на бензин, что могло бы понизить его стоимость на 20 центов за галлон. Законодатели даже не стали выносить это предложение на голосование, поскольку опасаются, что это приведет к остановке крупных инфраструктурных проектов и бюджет не досчитается десятков миллиардов. Кроме того, под угрозой оказалась и климатическая повестка президента, который пошел на поводу у нефтяных компаний и американских потребителей и выдал 3,5 тыс. новых разрешений на бурение на федеральных землях.

Ранее власти под предлогом защиты климата делать это отказывались. Теперь же экологические активисты считают, что американский лидер фактически их предал, и, как сообщает CNBC, в середине июня подали иск против администрации.

На этом фоне по мере приближения к выборам республиканцы получают сильный аргумент против демократов, обвиняя политических оппонентов в том, что они совершенно позабыли об американском народе, решая внешнеполитические вопросы. «Внутренние вопросы займут центральное место, и республиканцы будут критиковать Байдена за экономику и воздерживаться от горячей поддержки украинского сопротивления»,— отмечает Politico.

Некоторые праворадикальные кандидаты в Конгресс уже оседлали эту тему. Так, республиканский кандидат от Нью-Джерси Иан Смит написал в Twitter: «СМИ и политики продвигали нарратив о том, что "Россия проигрывает" и храброму маленькому украинцу просто нужно еще несколько долларов, чтобы положить этому конец. Перенесемся теперь почти на 130 дней вперед, и (обнаружим.— “Ъ”) $100 млрд только что напечатанного долга США, и теперь они говорят, что это продлится годы. Видите, как это работает?»

Корректировка взглядов на украинский конфликт все чаще появляется и в более взвешенных источниках. Основатель проекта Geopolitic Futures Джордж Фридман в подкасте влиятельного исследовательского института Gallup отмечает, что «Россия не выигрывает, но уже и не проигрывает».

Вопросы к внешней политике США возникают даже у либерального CNN. Журналист телеканала в прямом эфире застал врасплох главного экономического советника Белого дома Брайана Диза. «Что вы скажете тем семьям, которые говорят — послушайте, мы не можем позволить себе платить $4,85 за галлон месяцами, если не годами?» В ответ на это Брайан Диз заявил: «Речь идет о будущем либерального мирового порядка, и мы должны стоять на этом твердо».

Несовпадение приоритетов администрации и избирателей говорит о том, что в ноябре, когда в США состоятся выборы в Конгресс, правящая партия может получить рекордно низкие результаты. Rasmussen Report сообщает, что сейчас республиканцы лидируют с уверенным отрывом от демократов, составляющим 5 пунктов. Рейтинг одобрения Джо Байдена — 41%, при этом 58% не одобряют его деятельность. Только 19% избирателей горячо его поддерживают, а 46% относятся к его работе резко негативно. И самое главное — только 24% американцев считают, что страна движется в правильном направлении.