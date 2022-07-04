Приходите с другой справкой

Вероятно, в ближайшее время нашим ньюсмейкерам, их начальству, конкурентам, а вслед за ними и нашим читателям станет гораздо сложнее рассказывать корреспондентам “Ъ” о реалиях преодоления экономикой России санкционных ограничений. Порядок перечисления в предыдущем предложении важен (сначала ньюсмейкеры, затем начальство, потом конкуренты), а дело вот в чем: скоро в РФ с большой вероятностью появится новый вид тайны, напоминающий коммерческую и смежный с государственной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Соответствующие поправки к закону №46 от 8 марта 2022 года (это первая попытка сформулировать в отдельном законе изменения в праве в ответ на вызванные военной операцией РФ на Украине санкции США, ЕС и других крупнейших экономик мира), по словам Максима Топилина, главы комитета Госдумы по экономполитике, формулируются в результате «межфракционной активности» и призваны решить такую проблему: новые и вторичные санкции появляются не из ниоткуда, а в результате изучения структурами «недружественных» государств (в США это OFAC, в ЕС — Еврокомиссия и национальные органы, в Великобритании — OFCI) сообщений о том, как именно санкции обходят. Соответственно, в Госдуме в последние месяцы много «сигналов от рынка» о том, как информация об обходе санкций попадает в общий доступ — в СМИ или на форумы в сети, где ее могут прочесть люди из OFAC. Идея в том, чтобы объявить не слишком удачно названную в Госдуме «контрсанкционную» информацию разновидностью охраняемой законом тайны — чтобы компания или физлицо могли «закрыть» данные о сделке, чувствительной с обсуждаемой точки зрения, до их официального (государством или самой компанией) обнародования. Поправками предусматривается только принцип ответственности (например, ущерб вследствие нарушения закона может быть возложен, в том числе на СМИ, по суду) — но позже могут быть введены и штрафы, и уголовная ответственность.

В этой конфигурации, отметим, заманчиво публиковать исключительно непроверенную информацию о потенциально подсанкционных сделках: из логики поправок в ФЗ-46 следует, что пока владелец информации не объявит ее «контрсанкционной» и не донесет письменное сообщение об этом (хотел бы посмотреть на человека, направляющего конкуренту письмо «мы тут планируем сделку, вы никому ни-ни»), ее публикация законна, важно не проверять — а мы и не обязаны.

Но на деле проблема не в этом. В природе бизнеса в 2022 году жестко прошито постоянное сообщение об успехах. Обходом санкций уже сейчас хвалятся, преимущественно для того, чтобы получить одобрение начальства, которое о такой ловкости рук прочитает в газете. Обойти санкции — успех. Если об этом никто не узнает — вы неудачник, у вас не идет карьера. В общем, вы теперь приходите к нам со справками от начальства — не как в проекте поправок, а наоборот. Печать — обязательна: время такое.