Конверт жизни

Приволжский регистр доноров костного мозга (Приволжский РДКМ) запустил совместный проект с компанией KazanExpress. Каждый здоровый житель Поволжья в возрасте от 18 до 45 лет может стать потенциальным донором костного мозга, заказав на сайте или в мобильном приложении компании конверт с набором для взятия образца буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки), чтобы затем отправить его в регистр. Один из инициаторов проекта, заместитель генерального директора KazanExpress по коммуникациям Ксения Лукичева рассказывает, как устроен этот проект.

Некоторое время назад наш сотрудник получил от Приволжского РДКМ конверт через «Почту России», стал потенциальным донором костного мозга и рассказал нам об этом. Мы подумали, а почему бы и нам не пополнить список доноров? Связались с Приволжским РДКМ, познакомились. И уже через неделю, 1 апреля, провели совместную акцию в офисе. Послушали лекцию, нам показали, как заполнить документы, как взять образец буккального эпителия, как правильно упаковать конверт. Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в этот день пополнился 29 нашими сотрудниками. Потом с 12 по 15 апреля прошла новая акция — на этот раз в нашем логистическом центре. В регистр вступили еще 78 сотрудников. Когда было мероприятие в офисе, мы позвали журналистов, и один из них предложил: «А почему бы вам не доставлять эти конверты вашим покупателям?» А мы ему: «Это гениально, сделаем». И вот 20 июня мы запустили проект. Сначала хотели попробовать реализовать 100 конвертов, но их удалось раздать за полтора дня, и пришлось срочно завозить еще 200, а потом — 600. Очень много людей откликнулось.

В конверте находятся специальные палочки, чтобы взять у себя мазок за щекой, инструкция по применению, анкета о состоянии здоровья, договор о вступлении в регистр и согласие на обработку персональных данных. Конверт можно заказать через приложение KazanExpress — точно так же, как любой товар. Он бесплатный: нужно по кнопке «Связаться с продавцом» запросить промокод, который действует только на конверт. Его доставляют, как и все остальные заказы наших покупателей, в пункт выдачи уже на следующий день. В примерочной можно произвести нехитрые манипуляции, заполнить анкету, вложить все в новый конверт (он тоже есть в наборе), отдать администратору, который отправит его обратно к нам. Из логистического центра мы отвозим конверты в Приволжский РДКМ.

Чтобы люди узнали об этой возможности, мы разворачиваем информационную кампанию: в СМИ во всех регионах, где мы работаем,— Татарстан, Башкортостан, Самарская область (компания работает в 19 регионах России); в федеральных изданиях; в соцсетях; у нас на сайте и в приложении.

На наших основных площадках — на сайте и в приложении — висят баннеры, и один из них посвящен этой акции.

Основатели нашей компании Линар Хуснуллин и Кевин Ханда верят, что самое главное — это человек, его жизнь и уровень этой жизни. Миссию нашей компании мы формулируем так: «Повышаем уровень жизни и самооценку людей». А люди хотят быть причастны к чему-то большому, социально значимому.

Компания может существовать и развиваться без участия в благотворительности, но какой в этом смысл? Нужна некая социальная ответственность, которую берет на себя бизнес. Это то, что помогает компаниям получать инвестиции, это нужно для того, чтобы в обществе уважали и чтобы мы уважали сами себя.

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https://rusfond.ru/society/386

Валерия Гречина, редактор региональных проектов Русфонда