Западу пригрозили самообороной

Завершающийся в пятницу в Санкт-Петербурге международный юридический форум прошел под знаком национального суверенитета. Количество зарубежных гостей по понятным причинам оказалось ограничено, зато рассуждали участники форума в основном о новом месте России в изменившемся мире. А на пленарном заседании впервые говорили только о международном праве, резюмировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Сам он уверенно следовал общей повестке, выступив с серией жестких заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это первый юридический форум, который проходит не в центре Петербурга, а за чертой города — на площадке КВЦ «Экспофорум». «Шушары — это, конечно, не Дворцовая площадь! — поделился впечатлениями в соцсетях экс-глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов.— Отрыв от культурных ценностей чувствуется. Тем более когда видишь колючую проволоку, ограждающую территорию». Сам форум «вроде такой же, но есть нюансы», отметил господин Иванов. И привел пример: «На одном из прошлых форумов была выставка судейских и адвокатских мантий. Здесь же представлена форма Службы исполнения наказаний в разные исторические периоды».

Уже из программы форума следовало, что корпоративные проблемы отошли на задний план и свелись в основном к вопросу: как сохранить бизнес? Именно под таким названием проходила одна из секций, которую модерировал начальник управления обеспечения процедур банкротства ФНС. Но куда больше участники говорили о новом месте России в изменившемся мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С заявления о том, что прежняя система отношений рушится и возврата к старому миру уже не будет, начал свое выступление на пленарном заседании 30 июня и Дмитрий Медведев. Происходит это не по вине России: инициаторами прекращения международных соглашений чаще всего выступали страны НАТО, напомнил он. Тем не менее ООН должна сохранить свою центральную роль, настаивал зампред Совбеза: хотя эта организация «не лишена недостатков», во многом благодаря ее механизмам в свое время удалось не допустить третью мировую войну. Одновременно, по мнению господина Медведева, следует думать над созданием альтернатив дискредитировавшим себя площадкам вроде ОБСЕ и Совета по правам человека ООН.

Отдельно господин Медведев затронул тему «наказания» России. Так, попытки создавать трибуналы для расследования тех или иных событий на площадках «отдельных наднациональных органов» он назвал бессмысленными. «Они действительно верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?» — удивился зампред Совбеза. А введенные в обход Совбеза ООН западные санкции он считает примером деградации международного права. Цель этих рестрикций — причинить максимальный экономический вред самым широким слоям населения, и такие враждебные действия при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как casus belli (формальный повод для начала войны), после чего у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону, предупредил Дмитрий Медведев.

Тему самообороны развил профессор международного права, член Комитета ООН против пыток, бывший судья международных трибуналов ООН по Руанде и Югославии Бахтияр Тузмухаммедов. Он напомнил, что Устав ООН признает неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону, а если взглянуть на вопрос чуть шире, чем принято, то для реализации этого права государство не обязано дожидаться наступления катастрофических последствий нападения. «Если считать моментом начала нападения окончательное сформирование источника угрозы, то воздействие на него может быть упреждающим»,— доказывал профессор, подкрепляя свои выводы цитатами из Эмера де Ваттеля и Иммануила Канта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (слева)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (слева)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Внешняя политика не отпускала участников форума, даже когда они переходили к вопросам внутренней. «Давайте говорить откровенно, мы еще не почувствовали большую часть санкций, это еще впереди,— говорил председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер и экс-глава нескольких силовых ведомств Сергей Степашин.— Понятно, на что они направлены: люди выйдут на Майдан, поменяется власть, и все будет, как на Украине. Поэтому нам сегодня нужно очень внимательно проанализировать наше экономическое законодательство. Давайте посмотрим то, о чем много раз говорил президент: дайте людям зарабатывать! Я и сейчас против того, чтобы по всем мелким нарушениям втягивать правоприменительный блок. В том числе организацию с Лубянки!» Господин Степашин также заявил, что с импортозамещением всех «надули», и призвал к откровенности в общении с согражданами: людям надо объяснить, «что мы цивилизованное государство, а не сторонники идеи чучхе с опорой на собственные силы».

Анастасия Корня