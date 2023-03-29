Стоит ли покупать гибридный автомобиль в России

В чем отличие гибридного автомобиля от обычного, стоит ли его покупать, плюсы и минусы таких машин — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francois Lenoir / Reuters Фото: Francois Lenoir / Reuters

Гибрид — это автомобиль, в котором кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель. Впервые такую машину разработал Фердинанд Порше в 1900–1901 годах. Армейские машины фирмы Porshe времен Первой мировой уже были оснащены гибридной силовой установкой. Как правило, гибриды динамичнее и экономичнее аналогичных по габаритам бензиновых или дизельных автомобилей. Однако они больше стоят и дороже в эксплуатации.

В городской черте, где движение часто бывает замедлено заторами и требует меньших скоростей, можно использовать только электродвигатель, что позволяет экономить на топливе. Двигателем внутреннего сгорания в таких машинах стоит пользоваться, когда требуется вся мощность автомобиля. В современных реалиях гибридные силовые установки используются не только в персональных автомобилях, но и в грузовиках, автобусах и спортивных гоночных машинах.

В чем отличие гибридного автомобиля от обычного

В гибридах двигателю внутреннего сгорания ездить помогает электродвигатель. Кроме того, существуют схемы, в которых колеса вращает электромотор, а двигатель внутреннего сгорания питает его как генератор. Такие машины называют автомобилями с гибридной силовой установкой.

Виды гибридных автомобилей

Последовательные — в такой машине электромотор вращает колеса, а двигатель внутреннего сгорания используется как генератор для подзарядки батарей. С колесами он никак не связан.

Параллельные — в данной схеме электромотор не участвует во вращении колес. Он соединен с трансмиссией и помогает двигателю внутреннего сгорания дополнительной мощностью в наиболее тяжелых ситуациях.

Последовательно-параллельные — в таких машинах электромотор и двигатель внутреннего сгорания могут работать как вместе, так и по отдельности. Автомобиль может двигаться на чистом электричестве, но большие расстояния преодолевает на бензине.

Подзаряжаемые — в этой схеме все работает как и в последовательно-параллельных гибридах, однако есть возможность заряжать батарею от розетки или зарядной станции.

Плюсы и минусы гибридных автомобилей

Плюсы

Основное преимущество гибридного автомобиля — это экономия топлива. Обычно такие машины потребляют примерно на 25% меньше горючего.

Второй плюс гибрида — это более низкий уровень токсичности. Когда двигатель внутреннего сгорания не работает, то вредных выбросов в окружающую среду не происходит.

Благодаря перераспределению мощности гибридный автомобиль быстрее разгоняется и может набирать более высокую скорость.

Еще одним достоинством таких машин является то, что когда автомобиль стоит на месте, внутри отсутствует какой-либо шум.

Каждое из четырех колес гибридного автомобиля может иметь свой электродвигатель и поворотный механизм. Это позволяет улучшить проходимость транспортного средства на бездорожье.

Минусы

Один из главных минусов гибридов — дорогое обслуживание и ремонт. Причина заключается в более сложной конструкции самих автомобилей.

Второй недостаток гибридов — это высокая стоимость. Как правило, гибриды стоят дороже аналогичных по размерам машинам с бензиновым или дизельным двигателем без электромотора.

Третий минус — это малое количество специалистов в России, умеющих работать с такими транспортными средствами.

Еще одним недостатком является необходимость замены аккумулятора даже при идеальных условиях эксплуатации.

Телеведущий программы «Минтранс» на РенТВ Вячеслав Субботин:

«Топливо дорогое, и гибриды в ходу по всему миру. В США много этих машин такси — это очень выгодно. На сегодняшний день такие автомобили — оптимальный вариант с точки зрения эксплуатационных затрат. Конечно, нужны расходы на обслуживание и на частую замену литий-ионных батарей, но они несоизмеримы с экономией на топливе».

Стоит ли покупать гибридный автомобиль в России

В первую очередь гибриды выгодны для людей, которые много ездят. Если человек пользуется машиной редко, то обычный автомобиль будет предпочтительнее. Причина в том, что гибриды не любят долгих простоев, так как батарея разряжается.

При покупке подержанного гибридного автомобиля в первую очередь необходимо проверить остаточную емкость аккумулятора в специализированном сервисном центре.

Телеведущий программы «Минтранс» на РенТВ Вячеслав Субботин:

«Покупать нужно, их сейчас раскупают с удовольствием от Дальнего Востока до Урала, чуть меньше в европейской части, но с оговорками. В основном подходят гибриды с огромной батареей, мощным электромотором, когда расход топлива получается 4–4,5 л на 100 км при обычной городской эксплуатации».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»