Еда для дорогих россиян

Кризис пока не снизил интерес состоятельных потребителей к премиальным продуктам. Это позволило компании «Яндекс.Еда» запустить для такой аудитории отдельную службу по доставке блюд из ресторанов высокой кухни. Первое время сервис будет доступен только для жителей центральной части Москвы. Команде онлайн-сервиса вряд ли удастся передать атмосферу хорошего ресторана при выполнении заказа, сомневаются конкуренты «Яндекса». Рестораторы же отмечают, что интерес к дорогим сервисам и службам с отдельным позиционированием в столице растет на протяжении последних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным двух источников “Ъ” на ресторанном рынке, «Яндекс.Еда» работает над запуском отдельного сервиса доставки из ресторанов высокого ценового сегмента. В «Яндекс.Еде» подтвердили “Ъ” такие планы, уточнив, что пилотный проект будет запущен в центре Москвы до конца лета.

На первом этапе к сервису подключатся около 40 ресторанов, некоторые из них на доставку ранее не работали. Для подключения к службе ресторану придется пройти более сложный отбор, комментируют в «Яндекс.Еде». Среди основных критериев — высокий средний чек, наличие премий, известность шеф-повара, авторская кухня.

Это станет отдельным разделом внутри основного приложения, рабочее название проекта — «Яндекс.Еда Ultima», сообщили в компании. Среди отличий от обычной доставки, продолжает представитель «Яндекс.Еды», более высокая квалификация курьеров, отдельная форма для них, индивидуальная поддержка клиентов, а также специальная упаковка блюд — дополнительные боксы, термоупаковка, набор приборов.

Источник “Ъ” на рынке доставки рассказывает, что также изучал возможность создания отдельного направления для премиальных клиентов, однако в результате отказался от этой идеи. «В таком сервисе решающее значение имеет скорость и точность выполнения заказа»,— поясняет он.

Рестораны высокой кухни посещают ради атмосферы, поэтому появление агрегатора с премиальным позиционированием вряд ли сможет переключить таких посетителей на доставку, считает CEO сервиса Broniboy Иван Труфанов. По его оценкам, количество заказов через их сервис из таких заведений обычно минимально.

Управляющая ресторанами Ugolek и Leveldva (входят в группу Ильи Тютенкова) Василиса Соболева полагает, что подключение к такому сервису может быть важным для заведения с точки зрения имиджа. Если же ресторан уже работает на доставку и имеет свою аудиторию, подключение к премиальной службе может отрицательно сказаться на количестве заказов, так как не все пользователи будут готовы переплачивать за сервис, предупреждает она.

По мнению источника “Ъ”, новый сервис может оказаться успешным, если сможет изменить сам процесс доставки, например, существенно расширит географию для конкретного ресторана или начнет использовать новые сумки, которые будут подогревать или охлаждать блюда в процессе доставки.

Интерес к премиальным сервисам в Москве увеличивается каждый год, считает госпожа Соболева: «Определенный сегмент аудитории готов платить за такие услуги». Чтобы заинтересовать эту публику, «Яндекс.Еде» предстоит отстроиться от своего обычного сервиса, создать новое восприятие продукта и подчеркнуть премиальность нового продукта, рассуждает она. «Запрос на качественную доставку и поддержку действительно существует. Но речь здесь идет скорее о сегменте "выше среднего", а не о высокой или авторской кухне»,— соглашается Иван Труфанов.

В «Яндекс.Еде» оценивают потенциал рынка доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 млрд руб. в год. По данным Data Insight, в 2021 году рынок доставки продуктов питания вырос почти на 160%, до 329 млрд руб. год к году.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова