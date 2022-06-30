Боксерская клюква

В прокат выходит спортивная драма «Боец: Король ринга» Дэниела Грэма, в которой традиционный для фильма о боксе сюжет перенесен в Англию рубежа XVIII и XIX веков. Однако кроме исторической фактуры Юлия Шагельман не нашла в фильме ничего, что отличало бы его от бесчисленных фильмов о боксе, снятых раньше и лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биография героя фиксирует момент превращения бокса из ярмарочных кулачных боев в организованный вид спорта

Фото: Camelot Films Биография героя фиксирует момент превращения бокса из ярмарочных кулачных боев в организованный вид спорта

Фото: Camelot Films

Оригинальное название фильма носит не патетический подзаголовок «Король ринга», а описательный: «Жизнь Джема Белчера». Джеймс Белчер был реальной исторической фигурой, хорошо известной в кругах специалистов по истории бокса,— недолгий период его славы пришелся как раз на момент перехода от ярмарочных кулачных боев к организованному виду спорта, уже больше напоминающему современный. Он стал самым молодым чемпионом Англии в 1800 году, когда ему было девятнадцать, и сохранял этот титул четыре года. Он упоминается в романах Диккенса и Конан Дойля, его портреты висят в Национальной галерее и в Музее Тейт, его имя вошло даже в историю моды: по-английски «белчером» называют разноцветный шейный платок — в честь того, который носил знаменитый боец. А среди его профессиональных прозвищ были «Наполеон ринга» и «черный бриллиант», каждое из которых тоже могло бы стать красивым названием для картины.

Жил Белчер недолго (умер в 1811-м тридцати лет от роду) и не сказать чтобы очень счастливо; тем не менее даже краткое изложение его биографии читается как конспект какого-нибудь чувствительного романа эпохи Регентства, и материал из этого жизнеописания выходит вполне кинематографичный. Беда в том, что все такие кинобиографии похожи друг на друга, как боксеры после десятого раунда, и чтобы выйти за рамки раз и навсегда сложившихся тропов боксерского фильма, нужно быть по меньшей мере Мартином Скорсезе и Робертом де Ниро — а в съемочной группе «Бойца», разумеется, нет ни того, ни другого.

Эта картина — что называется, «проект страсти» сыгравшего главную роль Мэтта Хукингса, сына чемпиона Великобритании в супертяжелом весе Дэвида «Бомбера» Пирса. В 2017 году Хукингс спродюсировал короткометражку «Рождение бокса» по собственному сценарию, который теперь расширил и дополнил, чтобы хватило на 107 минут. А также привлек достаточно средств, чтобы заменить никому не известных актеров на мастодонтов вроде Рассела Кроу и Рея Уинстона и сделать показанное на экране начало XIX века убедительным, хотя все равно изобилующим анахронизмами, но их можно даже счесть сознательным художественным приемом.

«Боец» выстроен по стандартной схеме, от которой он даже не пытается отступить хотя бы на шаг. Первые кадры погружают нас в эпицентр решающего боя за звание чемпиона между Белчером и Генри Пирсом (Рики Чаплин) в 1805 году. Но затем флешбэк отбрасывает на 16 лет назад, в детство героя, когда маленький Джем (Спайк Хауэллс) сбегал от изнуренной трудом и безденежьем матери (Джоди Мэй), чтобы посмотреть, как дерется с молодыми задирами его дедушка Джек (Рассел Кроу), или сходить с ним на петушиные бои. Харизматичный, несмотря на алкоголизм, дедуля, конечно, имел гораздо больше влияния на мальчика, чем мама, которая безуспешно пыталась привить ему богобоязненность и уважение к честному труду. Поэтому еще через десять лет возмужавший Джем с готовностью хватается за первый же шанс выиграть в кулачной драке на ярмарке сумму, равную той, что он получает за месяц работы в кузнице. Рассел Кроу, отработав свой звездный гонорар, к этому моменту покидает картину, а его место мудрого наставника в спорте и по жизни занимает Рей Уинстон в роли тренера Билла Уорра, который учит молодого бойца тому, что матчи выигрываются не кулаками, а головой.

Дальше все тоже известно наперед: первая победа на ринге, упоение успехом, опасные соблазны славы (вместо наркотиков, как в боксерских фильмах про ХХ век, здесь шампанское «прямиком от Антихриста из Франции», а вот женщины — расходный материал без собственных характеров и биографий, как в любую эпоху). Появится и коварный демон-искуситель в лице лорда Рашуорта (Мартон Чокаш), заставляющего наивного Джема забыть наставления дедушки и Билла. Потом, естественно, травма, полученная не в бою, а на пьяной гулянке, раскаяние, возвращение в семью, к тренеру, в работу и тот самый кульминационный бой. И если вы думаете, что хотя бы здесь вас за давностью лет избавят от традиционного монтажа тренировок, пробежек и мотивационных речей под вдохновляющую музыку,— поищите в другом месте.