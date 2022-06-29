ООО «Нетология»

«Нетология» была создана в 2011 году как образовательный проект маркетологом Юлией Спиридоновой-Микедой и бизнесменом Максимом Спиридоновым. В 2014 году «Нетология» объединилась с онлайн-школой «Фокстрот», занимавшейся школьным образованием — в результате в сентябре 2014 года был создан образовательный холдинг «Нетология-групп».

В 2017 году 40% компании выкупил IT-холдинг TalentTech, принадлежащий «Севергрупп» Алексея Мордашова, также «Нетология-групп» запустила масштабную телевизионную кампанию с рекламой «Фокстрота». В том же году «Нетология» представила третий проект EdMarket, специализирующийся на менеджменте в сфере онлайн-образования.

В январе 2021 года Максим Спиридонов продал свою оставшуюся долю в 28,18% акций компании TalentTech и ушел с поста гендиректора и из совета директоров. В настоящий момент 85,05% акций принадлежит TalentTech, еще 14,95% — одному из сооснователей «Нетологии-групп» Алексею Половинкину.

По данным «Спарк-Интерфакс», выручка за 2021 год — 993,6 млн руб., чистый убыток — 474,6 млн руб. Вместе со Skillbox Limited (принадлежит VK) и «Яндекс Практикумом» входит в тройку крупнейших образовательных онлайн-сервисов в России.