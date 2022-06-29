Инвесторы наловили форель

На фоне сложностей с импортом красной рыбы «Русская аквакультура» Максима Воробьева задумалась о расширении бизнеса. Компания может приобрести комплекс «Ф-Траут» в Калужской области мощностью более 500 тонн форели в год примерно за 350 млн руб. Но инвестору придется решать проблемы с нехваткой кормов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Структура «Русской аквакультуры» Максима Воробьева стала единственным участником торгов по продаже комплекса форелевого хозяйства «Ф-Траут», обнаружил “Ъ” в реестре сведений о банкротстве. Компании предложено заключить договор по начальной цене в 350,94 млн руб. В «Русской аквакультуре» комментарий не предоставили.

«Ф-Траут» создана в Калужской области в 2014 году. Мощность предприятия — около 520 тонн радужной форели в год в установках замкнутого цикла водоснабжения (УЗВ). Актив входил в периметр ГК МИАК, бенефициаром которой считается Гарегин Гевондян — бывший руководитель ассоциации «Союзконтракт-Табак» (занималась дистрибуцией болгарских сигарет в РФ) и экс-партнер владельца девелоперской группы NBM Михаила Бабеля. Также в МИАК входил тепличный комплекс по выращиванию роз «Роузхилл».

В 2020 году стало известно о планах банка «Траст» подать заявление о банкротстве «Роузхилл» и «Ф-Траут» из-за задолженности в 3,8 млрд руб. и 130 млн руб. соответственно. В отношении обеих компаний процедура банкротства продолжается. В «Трасте» заявили “Ъ”, что как один из кредиторов получат часть суммы из конкурсной массы при продаже имущества.

«Русская аквакультура» называет себя лидером по производству атлантического лосося и форели в России. Владеет правами на 40 участков в акватории Баренцева моря и озерах Карелии. В 2021 году продажи компании выросли на 80%, до 27,9 тыс. тонн продукции, включая рыбу и икру. Выручка за этот период выросла на 91%, до 15,9 млрд руб. год к году. Максиму Воробьеву принадлежит почти 47,7% «Русской аквакультуры», 14% акций находится в свободном обращении.

«Ф-Траут» может стать первым активом «Русской аквакультуры» по выращиванию рыбы в УЗВ. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что такие установки позволяют обеспечить лучшую биологическую защиту и сохранить большую биомассу, чем выращивание лосося или форели на открытых участках. Но УЗВ требуют отдельных компетенций, контроля качества воды, оборудования и т. д., указывает он. Кроме того, добавляет эксперт, проблемой для отрасли остается нехватка кормов. Хотя «Русская аквакультура» обладает налаженными каналами сбыта, ресурсами и опытом, что позволит решать операционные сложности, указывает он.

В целом, отмечает Илья Березнюк, с учетом возникших сложностей с поставками импортной красной рыбы в Россию момент для расширения бизнеса подходящий. Как рассказали собеседники “Ъ” в отрасли, с началом военных действий РФ на Украине и новой волны санкций остановились поставки лосося с Фарерских островов. Также на импорте отрицательно скажется уход из РФ крупнейших контейнерных линий и сложности с проведением платежей. На этом фоне, к примеру, «Санта Бремор» (бренд «Русское море») приостанавливала поставки части продукции.

Акции «Русской аквакультуры» на Московской бирже к вечеру вторника росли на 4,44%, до 529,5 руб. за бумагу, капитализация достигла 46,53 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что розничных инвесторов, которые сейчас доминируют на рынке, будут очень привлекать все эмитенты, связанные с производством продуктов питания. «Мировые продовольственные рынки вступили в период глобального ценового суперцикла. И хотя внутренние цены на продовольствие в значительной степени отвязаны от мировых, котировки будут оставаться высокими и в РФ»,— отмечает он. По словам господина Ибрагимова, на инвестиционной привлекательности «Русской аквакультуры» положительно сказывается и потенциал замещения импорта, с которым к тому же возникают сложности. На конец 2020 года компания оценивала объем российского рынка красной рыбы в 114 тыс. тонн, из которых 99 тыс. тонн — импорт.

Анатолий Костырев