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Коммерсантъ FM
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Проверки в обмен на прозрачность

Таможенный мониторинг запустят в пилотном режиме

Вслед за работающим уже десять лет налоговым мониторингом, при котором крупные компании открывают проверяющим доступ к своему бухгалтерскому и налоговому учету, в России появится и таможенный мониторинг — пока в режиме эксперимента. Он пройдет на год позже ранее планировавшегося срока — с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024-го. Участие отобранного бизнеса — 20–40 проверенных уполномоченных экономических операторов — в «пилоте» будет добровольным. В обмен на фактически постоянную документарную проверку и при условии устранения выявляемых замечаний они получат освобождение от очных визитов таможенников.

ФТС во главе с Владимиром Булавиным видит в таможенном мониторинге исполнение мечты о полностью «прозрачном» участнике внешней торговли

ФТС во главе с Владимиром Булавиным видит в таможенном мониторинге исполнение мечты о полностью «прозрачном» участнике внешней торговли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ФТС во главе с Владимиром Булавиным видит в таможенном мониторинге исполнение мечты о полностью «прозрачном» участнике внешней торговли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Суть нового механизма «присмотра» за участниками внешней торговли — сопоставление сведений из поданных ими деклараций с данными их систем учета товаров. Результат такого добровольного таможенного мониторинга — выдача компаниям заключения о выявленных таможней рисках. Таможенный орган придет с проверкой, только если претензии будут проигнорированы.

Эксперимент должен был состояться в этом году, но, как следует из опубликованного вчера для обсуждения минфиновского проекта постановления правительства, его сроки будут сдвинуты. «Пилот» пройдет с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024-го. В ФТС обещали, что участие в нем примут отдельные уполномоченные экономические операторы (УЭО: постоянные импортеры, экспортеры, перевозчики и пр.) — лишь 5–10% от их общего количества. Размещенный на сайте ФТС реестр УЭО на 17 июня этого года включает 419 операторов. Таким образом, речь может идти о 20–40 участниках эксперимента.

Понятно, что массив данных и при таком количестве участников будет велик и их обработка должна идти в автоматическом режиме. Поэтому отобранные операторы обязаны обеспечить прослеживаемость движения товаров на каждом этапе с применением их уникальных идентификаторов. Им также придется хранить сведения о грузах в течение всего срока проведения таможенного контроля, формировать отчетность, установленную для УЭО, предоставлять таможенникам доступ (в том числе удаленный) к сведениям о товарах. Корпоративные системы учета товаров в онлайн-режиме будут обмениваться сведениями с информсистемами ФТС «Постконтроль» и «Электронное предоставление сведений».

Как сообщал ранее на Международном таможенном форуме первый замглавы ФТС Руслан Давыдов, в электронных досье его ведомства есть все данные на компании, которые после 2013 года подали хотя бы одну декларацию. В досье «подкачиваются» и сведения от налоговой службы — ФТС видит и налоговую характеристику компаний. Обещано, что там же будут и данные ветеринарного и фитосанитарного контроля. Так таможня создает объемную «цифровую картинку» компании, и, если при проведении мониторинга какие-то аномалии из новых деклараций в нее вписываться не будут, возникнут вопросы.

Понятно, что так пристально следить за всеми у ФТС не получится. Власти рассчитывают, что при успешном окончании эксперимента таможенный мониторинг будет распространен на остальных УЭО, а также на участников внешней торговли низкого уровня риска (5–8% от их общего количества). Отметим, что работающий с 2013 года схожий налоговый мониторинг в этом году проводится в отношении 339 холдингов и крупных компаний. Их число вырастет еще — на прошлой неделе Совет федерации одобрил закон, обязывающий соглашаться на налоговый мониторинг все организации, заключающие соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Таможенный мониторинг будет работать скорее на выявление ошибок, а не намеренных нарушений. В условиях вынужденных изменений логистических цепочек и реструктурирования бизнеса сейчас таких ошибок неизбежно совершается больше — так что новый механизм может оказаться востребованным со стороны «белых» участников ВЭД, готовых обменять неудобства фактически непрерывного «камерального» контроля на иммунитет от выездных таможенных проверок.

Вадим Вислогузов

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