Ставки уходят вниз

Доходность по среднесрочным ОФЗ вернулась к уровню 8,5% годовых. Падению способствует дефляция, на фоне которой ЦБ может продолжить агрессивное понижение ключевой ставки. Кроме того, в условиях избыточной рублевой ликвидности госбумаги активно скупают банки, а также частные инвесторы, которых не устраивают низкие ставки по вкладам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR 27 июня поднялся на 0,5%, до 608,29 пункта, максимума с начала октября прошлого года. Индекс отражает рост стоимости ОФЗ, что отразилось в их доходностях. В частности, доходности среднесрочных гособлигаций снизились до 8,5–8,7% годовых, обновив минимум с начала года.

По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, активнее всего снижаются ставки по отдельным выпускам со сроком обращения 5–10 лет, которые имеют наибольшую инвестиционную привлекательность с точки зрения соотношения риска и доходности. Снижение ставок происходило при повышенной активности инвесторов. По данным Московской биржи, дневной объем торгов в ОФЗ превысил 14 млрд руб., что вдвое выше показателя пятницы и максимальный дневной результат с начала месяца.

Обновление многомесячных минимумов доходности произошло на фоне дефляции. По данным Росстата, за неделю, закончившуюся 17 июня, потребительские цены снизились на 0,12%, в итоге годовая инфляция упала до 16,4% с пика в 17,8% в апреле. Причинами замедления инфляции, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, являются укрепление рубля, спад потребительской активности и снижение цен на плодоовощную продукцию. «На фоне очередных данных о недельной дефляции, которая наблюдается третью неделю подряд и может быть зафиксирована по итогам июня в целом, рост цен ОФЗ с постоянным купоном вновь ускорился»,— отмечает Александр Ермак.

Ситуация отразилась на ожиданиях инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ. В начале месяца регулятор уже уменьшил ключевую ставку на 150 б. п., до 9,5%, и не исключил дальнейшего снижения. «В более спокойные времена политика ЦБ была бы более взвешенной, однако в настоящее время российская экономика требует дополнительной поддержки, поэтому действия регулятора могут быть более агрессивные»,— считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиций» Владимир Малиновский.

По оценке аналитиков Совкомбанка, на ближайшем заседании 22 июля Банк России может снизить ставку на 50–150 б. п., до 8–9%, в зависимости от динамики инфляции. Аналитики «Ренессанс Капитала» ожидают снижения на 50 б. п., до 9%. «Снижение доходности гособлигаций свидетельствует об ожиданиях участников рынка дальнейшего и, возможно, более быстрого снижения ключевой ставки и выхода ее на более низкий, чем ожидалось, уровень, вплоть до 7,5–8% на конец года»,— отмечает Александр Ермак.

Дополнительную поддержку долговому рынку оказывает избыточная ликвидность в банковской системе. По данным ЦБ, последние четыре дня уровень структурного профицита держится выше 2,4 трлн руб. «Избыток рублей в банках приводит к тому, что кредитные организации активно вкладываются в ОФЗ на фоне цикла смягчения ДКП»,— отмечает Михаил Васильев.

Дополнительный спрос на ОФЗ, по словам Владимира Малиновского, отмечается со стороны физлиц, у которых истек срок открытых в марте высокодоходных депозитов. Тем более что банки активно снижают ставки — по данным ЦБ, по итогам второй декады июня средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков сократилась до 8,14% годовых, то есть вернулась к значению второй декады февраля. Кроме того, по словам Михаила Васильева, «политика девалютизации ЦБ выталкивает россиян из валюты в рубли, а российский долговой рынок предлагает сейчас хорошие возможности для вложений».

Участники рынка ожидают дальнейшего снижения доходностей. По оценке Владимира Малиновского, в среднесрочной перспективе доходности ОФЗ могут опуститься до уровня 8% годовых. Этому будут способствовать притоки средств от купонов и погашений ОФЗ при отсутствии новых размещений со стороны Минфина. По оценкам аналитиков ПСБ, во второй половине июля будет погашено ОФЗ на 0,4 трлн руб.

Виталий Гайдаев