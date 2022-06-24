От консолидации к рутинизации

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в четверг провел круглый стол, посвященный консолидации российского общества на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению участников мероприятия, новому «донбасскому консенсусу» поспособствовали осознание россиянами своей особой «цивилизационной идентичности» и тот факт, что элиты наконец-то оказались вместе с народом. Сторонние эксперты склонны объяснять стабильность показателей поддержки СВО отсутствием значимых изменений на фронтах и «рутинизацией» этих событий в сознании россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, спецоперация на Украине лишь укрепила в россиянах и ранее имевшееся у них «чувство сплоченности против значительной части мира»

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ По мнению экспертов, спецоперация на Украине лишь укрепила в россиянах и ранее имевшееся у них «чувство сплоченности против значительной части мира»

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

ЭИСИ провел 23 июня на площадке МИА «Россия сегодня» круглый стол на тему «Консолидация российского общества: феномен сплоченности». В начале мероприятия его модератор, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев напомнил об опросе ВЦИОМа от 26 мая, согласно которому решение о проведении СВО поддерживают 72% респондентов, и констатировал, что эти показатели не сильно отличаются от предыдущих: «Понятно, что эти цифры надо оценивать в динамике, но по факту динамики-то и нет».

Отметим, что в течение трех месяцев после начала СВО ВЦИОМ достаточно регулярно публиковал результаты опросов об отношении россиян к спецоперации на Украине. В период с 25 февраля по 24 марта доля опрошенных, поддерживающих СВО, увеличилась с 65% до 76%, в апреле снизилась до 72%, по итогам опроса от 12 мая снова подросла до 74%, а через две недели вернулась к 72%. В июне данные подобных опросов ВЦИОМ пока не публиковал.

У господина Алиева, как он признался “Ъ”, каких-либо новых цифр на этот счет тоже нет, но он пообещал держать эту тему «в фокусе внимания»: «Не думаю, что там произошли какие-то значимые процессы эрозии. Нет никакого фактора, который об этом бы говорил». Другим участникам круглого стола отсутствие свежей социологии тоже не помешало порассуждать о «сплочении российского общества». Но в своих выступлениях они старались найти весьма нетривиальные причины такой консолидации.

Так, политолог Борис Межуев заявил, что благодаря спецоперации и ее последствиям в виде санкций российская элита наконец объединилась с российским народом. «У жителей России давно присутствовало чувство сплоченности против значительной части мира. Но все время было странное ощущение, что существует некая политическая элита России, которая как бы не вполне вписывается в это мироощущение,— объяснял эксперт.— Она такая глобальная и больше нацелена на интеграцию в западные элиты. И вот российская власть в настоящий момент оказалась как бы на стороне народа, населения, россиян, а не на стороне глобального мира». Господин Межуев также отметил, что Донбасс был символом «той части русского мира, которая была брошена» ради интеграции с «новым миром», и что ожидаемого падения уровня жизни так и не произошло.

Политолог Александр Рудаков добавил, что СВО обострила у россиян «чувство цивилизационной идентичности». «На фоне беспрецедентного давления, санкционной войны к людям приходит понимание, что Российская Федерация — это нечто большее, чем страна, обладающая суверенитетом. Это цивилизация, это мировой, исторический фактор, являющийся равновеликим по отношению к Западу, по отношению к Востоку»,— уверял эксперт.

Исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин предпочла говорить о менее возвышенных материях. Она сообщила, что в последнее время поддержка СВО выросла в городах-миллионниках: вначале их жители были склонны к «большей рефлексии» из-за пропажи «любимых брендов», но потом ситуация выровнялась. Это произошло в том числе из-за используемой Западом «культуры отмены» и агрессивного отношения к россиянам со стороны иностранцев, которое воочию смогли оценить выезжавшие за рубеж состоятельные горожане, пояснила госпожа Линдигрин.

Не участвовавшие в круглом столе эксперты, опрошенные “Ъ”, согласны с тем, что уровень одобрения обществом СВО остается стабильным, но объясняют это по-разному.

Так, по мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаила Мамонова, устойчивость оценок СВО связана с тем, что она «приоритетно воспринимается в контексте защиты страны, национальных интересов, обеспечения безопасности в целом». «Задача защиты страны — одна из ключевых в восприятии и оценки эффективности государства, органов власти. Это и определяет стабильность показателей»,— отмечает социолог.

Другие эксперты указывают, что для точной интерпретации социологических данных надо знать и процент отказавшихся отвечать. Кроме того, цифры ВЦИОМа могут отражать и тот факт, что россияне просто привыкли к происходящим событиям. «То, что сейчас уровень поддержки такой же, как в начале марта, с одной стороны, отражает "рутинизацию" операции, смещение фокуса внимания населения на другие вопросы, результат воздействия госпропаганды, а с другой — что экономические эффекты от санкций не стали критично ощутимыми для большинства россиян»,— считает политолог Владимир Шемякин.

Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева полагает, что выводить тенденцию пока рано, и тоже говорит о «рутинизации» украинских событий в восприятии среднестатистического россиянина. «К тому же ничего кардинального не происходит: Запад давит, ведутся позиционные бои, очевидных прорывов не наблюдается»,— резюмирует эксперт.

Андрей Винокуров