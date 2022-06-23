Украинские пытки вступили в силу

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил в силе решение о заочном аресте начальника Баштанского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области Александра Ноздратенко, обвиняемого в пытках российских военнослужащих, попавших в плен в ходе спецоперации. Офицера защищали два адвоката, но организовать этот процесс у них толком не получилось, поскольку, как и следствие, они не смогли связаться с обвиняемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Ноздратенко был арестован в мае решением Савеловского райсуда, в который обратились следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР. В их производстве среди прочего находится уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»). Согласно его материалам, в нарушение Женевской конвенции 1949 года и дополнительных протоколов к ней российские военнослужащие, попавшие в ходе спецоперации в Донбассе в плен к украинской стороне, подвергались избиениям и жестоким пыткам.

В первоначальном постановлении о возбуждении дела говорилось о не менее двух десятках пострадавших солдат и офицеров. Сейчас, по некоторым данным, количество потерпевших увеличилось в разы.

По данным ГВСУ СКР, персональную ответственность за издевательства должны нести начальники нескольких украинских СИЗО и УМВД, в которых размещали пленных. Одним из них и стал Александр Ноздратенко, которого суд в мае заочно арестовал для международного розыска в присутствии адвоката по назначению. Защитник, обжаловав меру пресечения, в дальнейшем разбирательстве участвовать отказался. Его дело продолжила другой адвокат по назначению, Маргарита Вурц.

В Мосгорсуде она попыталась доказать незаконность ареста, ссылаясь на то, что заочно обвиняемый для проведения следственных действий не вызывался, а в основу судебного решения легла в основном тяжесть обвинения (до 20 лет заключения), которое, впрочем, пока не доказано.

Апелляция ожидаемо оставила решение райсуда в силе, хотя сама адвокат сообщила “Ъ”, что даже ей не удалось связаться с обвиняемым, чтобы согласовать тактику защиты. «Я даже не знаю, жив Ноздратенко или нет»,— отметила она.

Согласно вступившему в законную силу судебному решению, господин Ноздратенко должен быть на два месяца определен в СИЗО, если его поймают на территории России или выдадут российским правоохранительным органам из-за границы. Но для начала офицер украинского МВД должен попасть в разыскную базу Интерпола, который весьма критически относится к российским расследованиям.

Отметим, что ранее тем же Савеловским райсудом по обвинению в пытках были заочно арестованы начальники учреждения исполнения наказания №1 украинского города Винницы Анатолий Дудоладов, СИЗО Николаева и Кропивницкого Сергей Шамшура и Роман Чабаненко, изоляторов Харькова, Сум и Житомира Евгений Бартощак, Игорь Яковлев и Петр Титовец. Все эти решения российские адвокаты украинцев обжаловали, но Мосгорсуд оставил их в силе.

Алексей Соковнин