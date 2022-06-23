Российский металл пока не прогнулся

Статистика производства стали в РФ за первые пять месяцев 2022 года свидетельствует об ограниченном влиянии санкций на работу металлургов. Падение выплавки составило 2,3%, причем это общемировой тренд — производство сократили все крупнейшие игроки, кроме Индии. Аналитики предполагают, что основное снижение производства у российских металлургов произойдет во второй половине года. На это указывает в том числе сокращение закупок железной руды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производство стали в России за первые пять месяцев 2022 года упало на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 31 млн тонн. Такие данные приводит The World Steel Association (WSA). В мае Россия произвела 6,4 млн тонн стали, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Как показывает статистика, все крупные мировые производители стали снижают производство. Из топ-10 лишь Индия показала рост (на 6,5%, до 53,2 млн тонн).

Россия больше не публикует официальную статистику о производстве стали, на основании которой можно судить о влиянии западных санкций на отрасль. 14 июня свой прогноз представил НЛМК Владимира Лисина. По оценкам компании, российские предприятия черной металлургии по итогам года снизят производство на 15%, на 11 млн тонн. В НЛМК считают, что наиболее сильное снижение ожидается во втором полугодии, когда производство упадет на 9 млн тонн (на 26%) в сравнении со вторым полугодием 2021 года. В годовом выражении больше всего упадет производство плоского проката — на 23%. Сортовой прокат снизится на 15%, а меньше всего упадет производство полуфабрикатов — на 6%.

Ситуация с производством важна и с точки зрения налогообложения отрасли. Минпромторг и Минфин обсуждают возврат к расчету НДПИ для металлургов по старой формуле без учета действующего с 2022 года повышения, сообщал 16 июня «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. «На текущий момент сами металлургические компании прогнозируют снижение производства во второй половине года на порядка 30%. За первые четыре месяца и, думаю, за май результаты у металлургов остались практически на уровне прошлого года. Вторая половина года будет хуже с точки зрения показателей, в том числе из-за снижения внутреннего рынка после того, как внешние потребители, пользуясь ситуацией, стали просить дисконт к цене на поставляемую из РФ продукцию»,— говорил он.

Самые крупные изменения в российской черной металлургии, видимо, начнутся в летние месяцы, говорит исполнительный директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. На российских металлургов негативно будет влиять как снижение экспортных цен в долларах, так и укрепление рубля, что сократит рентабельность продаж стали на экспорт в ближайшие месяцы.

Эксперт отмечает, что крупнейшие сталелитейные компании сократили закупки железной руды в России на 25–30%, что явно свидетельствует о готовности к сокращению производства. По его мнению, это не только российский феномен — текущая ситуация на мировом рынке выглядит как начало избытка производства стали после длительного периода высоких цен, что, вероятно, приведет к коррекции цен. Господин Халиков ожидает снижения мировых цен на сталь на 20% по итогам июня в долларах по сравнению с маем.

По словам Сергея Гришунина из НРА, объемы производства стали в РФ пока поддерживает экспорт полуфабрикатов и переориентация на восток. «Кроме того, снижение цен, которое происходит сегодня на внутреннем рынке, благотворно встречено металлотрейдерами и строителями, которые, помня уровни цен прошлого года, стремятся закупить дешевый металл про запас»,— говорит аналитик. Уровень цен, при котором у металлургов начнутся проблемы с маржой, отмечает он, составляет 30 тыс. руб. без НДС за тонну горячекатаного рулона. Однако Сергей Гришунин не ждет такого сильного падения, так как удешевление металла приведет к росту его использования, в том числе в стройке.

Евгений Зайнуллин