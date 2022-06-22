41 миллиард рублей составило снижение объема кредитования банками граждан за май 2022 года, сообщил Банк России. К предыдущему месяцу объем таких кредитов просел на 0,2% после снижения на 0,9% за апрель. Ипотечный портфель почти не изменился (минус 0,1%), а необеспеченное кредитование сокращалось третий месяц подряд, но уже не так сильно (на 0,4% в мае после 1,5% в апреле и 1,9% в марте). Средства населения в банках за май выросли на 257 млрд руб. (0,8%). Валютные вклады росли быстрее рублевых — из-за существенного укрепления рубля, стартовавших в мае государственных выплат на детей, а также снижения ставок по рублевым вкладам, полагают в ЦБ.