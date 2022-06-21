«Тампа» выиграла с жертвой

«Тампа-Бей Лайтнинг» идеально отреагировал на унизительное поражение со счетом 0:7 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли от «Колорадо Эвеланш». В третьей встрече он разгромил денверцев на своей площадке со счетом 6:2, сократив отставание в финале до 1:2. Настроение поклонникам «Тампы», добившейся успеха в двух предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли, испортил лишь инцидент в заключительном периоде. Лидер хозяев Никита Кучеров после нарушения со стороны Девона Тейвза получил, кажется, довольно серьезную травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После грубой атаки защитника «Колорадо» Девона Тейвза (справа) лидер «Тампы» Никита Кучеров получил серьезную травму, и пока неизвестно, сумеет ли

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP После грубой атаки защитника «Колорадо» Девона Тейвза (справа) лидер «Тампы» Никита Кучеров получил серьезную травму, и пока неизвестно, сумеет ли

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP

Со стороны «Тампы» это был очень убедительный ответ всем, кто после двух матчей, открывших финальную серию, был уверен, что у нее кончился бензин, а «Колорадо» превратился для рвущегося к третьему подряд Кубку Стэнли клуба в такой лом, против которого приема не найти. Денверцы выиграли обе встречи. Вторую — с унизительным для «Тампы» счетом 7:0, в стилистике, которая для человека, исключающего моментальные метаморфозы расклада, выглядит более чем убедительным доказательством абсолютного превосходства. То есть формально невозможно было обнаружить хоть одну крохотную зацепку, позволяющую списать такой разгром на несчастливое для его переживших стечение обстоятельств,— просто во всем были хуже оппонентов.

Но в НХЛ метаморфозы случаются, и третий матч вышел практически зеркальным отражением первого. На своей площадке, подпитываясь энергетикой какой-то особенно неистовой в этот вечер публики, «Тампа» вспомнила обо всех своих достоинствах. В воротах могучей скалой стоял Андрей Василевский, неаккуратная до этого защита почти не фальшивила, а главное, проснулось мощное нападение команды. Хороши были все его лидеры. Стивен Стэмкос с Ондржеем Палатом на излете стартового периода вдвоем разыграли чудесную по тонкости, таймингу комбинацию, завершившуюся голом. Энтони Сирелли и Пэт Марун блеснули индивидуальным мастерством, тоже приведшим к взятию ворот. Никита Кучеров, совершенно незаметный в третьей игре, снова классно разгонял атаки «Тампы», снова крепко держал в руках дирижерскую палочку, записав в свой актив две результативные передачи.

Хозяев не смутил даже тот факт, что «Колорадо» благодаря умению Габриэля Ландескуга рубиться на пятачке довольно рано открыл счет. Они тут же ответили на это двумя своими шайбами, а во втором периоде устроили денверцам форменное избиение.

Теперь «плыл» — и слишком явно — уже «Колорадо». Ушли в тень его ключевые персонажи — Нейтан Маккиннон, Микко Рантанен. Скис очень яркий и очень эффективный до этого российский форвард Валерий Ничушкин. Расклеился в конце концов и голкипер Дарси Кемпер, которого во второй двадцатиминутке после пятого пропущенного гола пришлось менять на Павла Францоуза. Но замена не помогла гостям взбодриться — «Тампа» все равно была лучше.

В общем, это был исключительно приятный матч для тех, кто переживает за нее. Он даже заставил аналитиков ESPN, подводивших его итоги, выдвинуть версию насчет того, что такая встреча может оказаться переломной — в том смысле, что подарила «Тампе» так необходимую ей порцию уверенности, сожрав которую, команда раскрепостится и понесется дальше на полных парах. А свежий опыт уничтожения соперника после двух проигранных на разгоне в серии гостевых матчей у нее ведь есть: в полуфинале по такому сценарию она прошла «Нью-Йорк Рейнджерс».

Но не все так просто. Настроение поклонникам «Тампы» испортил эпизод из заключительного, уже ничего не решавшего периода. За шесть минут до его окончания защитник «Колорадо» Девон Тейвз в ситуации, и не намекавшей на необходимость нарушать правила, клюшкой толкнул Никиту Кучерова. Форвард потерял равновесие, врезался в борт, и сразу стало ясно, что, скорее всего, матч для него закончен: нога как-то неестественно подогнулась. Со скамейки своей команды россиянин ушел в раздевалку хромая.

А тренер «Тампы» Джон Купер, поругав Тейвза после матча за неуместные действия, как это часто бывает в НХЛ, отказался немедленно сообщить о том, что за травма у Кучерова, пообещав оценить положение дел позже, после медицинского обследования. Хотя игроки клуба честно давали понять, что не сомневаются: она достаточно серьезная.

А если Никита Кучеров, набравший в 20 играх play-off уже 26 очков, все-таки вылетит из строя из-за нее, это будет колоссальная потеря для «Тампы». Такая потеря, которая может свести на нет все позитивные последствия одержанной ею крупной и жутко похожей на переломную победы.

Алексей Доспехов