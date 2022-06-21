Серная кислота растворяется в санкциях

Из-за санкций у российских химических компаний возникли проблемы с закупкой иностранных ванадиевых катализаторов, необходимых для выпуска серной кислоты. По данным “Ъ”, участники рынка ищут способы перехода на российские катализаторы, но резкая смена сырья может привести к неисправности импортного оборудования. Но как минимум «Росатом» нашел временное решение, успев успела купить крупную партию импортного катализатора со складов для уранового рудника в Бурятии. Полный переход на российские катализаторы, по словам аналитиков, займет минимум шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Химические компании в РФ столкнулись с проблемой импорта ванадиевых катализаторов BASF, Haldor Topsoe и DuPont (бренд MECS), которые объявили об уходе из России и Белоруссии из-за военных действий на Украине. В России их катализаторы использовали, в частности, «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и «Куйбышевазот» для выпуска серной кислоты. Тип катализатора зависит от используемого оборудования: каждый поставщик аппаратов выдает лицензию на конкретное сырье для гарантии бесперебойной работы.

Импортные катализаторы использует и «Росатом» для производства серной кислоты, которая применяется при добыче урана методом скважинного подземного выщелачивания. В 2015 году компания «Атомредмедзолото» (АРМЗ, входит в «Росатом») запустила сернокислотный завод на оборудовании Desmet Ballestra на урановом руднике «Хиагда» в Бурятии. Desmet Ballestra имеет лицензию на катализатор MECS. Мощность завода — 110 тыс. тонн кислоты в год, объем инвестиций в строительство оценивался в 4 млрд руб. Один из источников “Ъ” сообщил, что MECS уже отказалась поставлять катализаторы в РФ.

В мае АРМЗ объявила закупку партии катализатора для «Хиагды». Два участника предлагали продукцию Самарского завода катализаторов. Один из них просил продлить конкурс для подбора более подходящего катализатора, «принимая во внимание строгие требования в производстве серной кислоты, а также для исключения взрывов на производстве». Собеседники “Ъ” в отрасли вообще не советуют переходить на российские аналоги.

АРМЗ отменила конкурс и объявила закупку 10,7 тонн катализатора у единственного поставщика, сославшись на «неотложность» поставки. В обосновании к закупке отмечается, что «Хиагда» планирует провести техобслуживание завода с 8 по 21 июля и заодно поменять часть катализатора для экономии времени. «Двойная остановка приведет к срыву производственной программы по добыче урана»,— говорится в документе. В 2020 году добыча на руднике составила около 1 тыс. тонн урана.

АРМЗ, по данным “Ъ”, объявила срочную закупку, поскольку нашла возможность получить доступную партию катализатора MECS со складов в РФ. Объема может хватить минимум на три года, утверждает собеседник “Ъ”. Единственный поставщик — компания «Пампс рус», максимальная цена — 12 млн руб. (с НДС).

В АРМЗ сказали “Ъ”, что на складе АО «Хиагда» имеется достаточный объем катализатора для бесперебойной работы в течение как минимум 2022 года. В «Пампс рус» отказались от комментариев. В «Фосагро» также говорят, что вопросы с закупкой катализаторов решены, «в том числе через импортозамещение». В «Еврохиме», «Куйбышевазоте» и «Уралхиме» комментариев не дали. В Минпромторге «в курсе возникшей проблемы» и совместно с производителями серной кислоты и катализаторов ведут работу «над альтернативными цепочками поставок».

«Попытки обеспечить потребности в катализаторах предпринимались в нашей стране как минимум с 1960-х годов. Однако до сих пор зарубежные поставки обеспечивали от 37% до 100% потребности в зависимости от позиции»,— говорит Максим Малков из Kept. По его оценкам, замена катализатора в технологическом процессе потребует не менее пяти-шести лет, если заниматься вопросом с господдержкой и в приоритетном порядке (стандартным считается цикл в десять лет). Вопрос особенно актуален для нефтехимии, где при смене катализатора может быть потеряна гарантия на производимый продукт, отмечает Максим Малков.

Советник президента Центра стратегических разработок, советник ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Евгений Тоневицкий добавляет, что в РФ есть два завода по производству ванадиевых катализаторов — Самарский и Щелковский: «Российские катализаторы применяются на нескольких производствах серной кислоты, в том числе в странах ЕАЭС. Расширение применения катализаторов на другие производства, возможно, потребует дополнительных исследований, но это можно сделать в минимальные сроки и решить вопрос импортозамещения».

Полина Смертина, Ольга Мордюшенко