Футбол на птичьих правах

Российский футбольный союз анонсировал строительство в Краснодарском крае масштабного центра подготовки футбольных сборных, причем одной из причин указана «ненадежность» зарубежных спортивных баз. Утверждается, что центр будет построен на федеральной территории «Сириус». Но как выяснил “Ъ”, на самом деле футбольный центр разместится на двух участках Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности. Эта особо охраняемая природная территория была создана в 2010 году в качестве компенсации за участки, переданные под строительство олимпийских объектов. Ученые предупреждают, что перелетным птицам будет сложно привыкнуть к новым маршрутам. Тем не менее чиновники намерены снять с парка природоохранные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В пятницу представители Российского футбольного союза и федеральной территории «Сириус» объявили, что в Краснодарском крае планируется построить Национальный футбольный центр для сборных команд. Предполагается, что центр будет использоваться всеми сборными командами страны. Помимо них тренироваться смогут и обычные футбольные клубы — например, для проведения предсезонных сборов. По словам президента РФС Александра Дюкова, сейчас для «всей вертикали сборных команд» союз вынужден арендовать поля в разных частях страны: «Безусловно, есть необходимость централизации подготовки, чтобы юноши, девушки и уже взрослые футболисты и футболистки тренировались вместе. Таким образом мы сможем эффективнее применять единые методики подготовки». Помимо этого в «Сириусе» напомнили, что спортивные базы Турции и Испании теперь для российских команд «ненадежны», поэтому «встал вопрос о создании полноценной тренировочной площадки на территории России».

На презентации проекта утверждалось, что он будет располагаться в границах федеральной территории «Сириус». Как выяснил “Ъ”, это не совсем так. Центр собираются построить на 26 га земель Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, которые сейчас находятся в собственности Краснодарского края. Но их действительно планируют передать в собственность ФТ «Сириус». Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин поясняет: сейчас этот парк является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), поэтому строительство подобных объектов там запрещено. Но передача земли «Сириусу» позволит снять природоохранные ограничения и реализовать стройку.

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности был создан в 2010 году как компенсация за экологический ущерб, вызванный строительством олимпийских объектов: именно в Имеретинской низменности были построены основные стадионы для зимних Олимпийских игр 2014 года. «Под давлением общественности, выступавшей за сохранение Имеретинской низменности как благоприятного места для остановок пролетных и зимующих птиц, за сохранение колхидских болот, и при поддержке Русского географического общества было принято решение о создании природного орнитологического парка»,— говорится на сайте ООПТ. Отметим, что обещание создать парк было прописано и в Заявочной книге Сочи. Общая площадь парка — 298,59 га. Его территория состоит из 14 разрозненных участков, «на которых представлены различные ландшафты: озера с пологими берегами и мелководьями, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парковая зона с декоративными насаждениями, пойменные леса и предгорья». Сейчас на территории парка гнездятся и отдыхают при перелетах 207 видов птиц, из которых три вида включены в Красную книгу Международного союза охраны природы, 19 — в Красную книгу Российской Федерации, 31 — в Красную книгу Краснодарского края.

Под строительство центра предполагается отвести два участка общей площадью 26 га. «Изначально оба этих участка предлагались РФС администрацией Краснодарского края как фактически не используемые»,— заявил “Ъ” источник в РФС. По его словам, после изучения участков был сделан вывод, что «сельскохозяйственная деятельность на них не ведется и как орнитологический парк они ценности не представляют».

Минприроды РФ заявило “Ъ”, что уже сейчас «отдельные участки федеральной территории "Сириус" частично расположены в границах Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности». Поэтому Минприроды «согласовало проект постановления губернатора Краснодарского края», который предусматривает изменение границ и площади природного орнитологического парка. «Отметим, что все обременения, связанные с территорией, теперь переходят от региональной администрации к федеральной территории "Сириус",— отмечают в ведомстве.—То есть переходят не только земли, но и обязанность выполнять по закону все природоохранные полномочия».

В распоряжении “Ъ” оказалась копия письма от Минприроды РФ в адрес руководства ФТ «Сириус». Согласно этому документу, природоохранное ведомство не видит «препятствий» в передаче участков орнитологического парка. В письме говорится, что Минприроды «окажет содействие в снятии природоохранных ограничений на земельных участках» и их передаче. Причем в документе говорится об участках площадью 144 га. “Ъ” попросил Минприроды подтвердить подлинность письма, после чего представитель ведомства перестал отвечать корреспонденту. В пресс-службе губернатора Краснодарского края и в краевом министерстве природных ресурсов не ответили “Ъ”.

«РФС планирует построить на этих участках до 13 футбольных полей с естественным покрытием, то есть с использованием примерно 13 гектаров натуральной травы,— говорит собеседник “Ъ” в союзе.— В связи с этим никакого экологического ущерба данным территориям нанесено не будет». Эколог, член экспертного совета по особо охраняемым территориям при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко не согласен с такой оценкой. Он заверил “Ъ”, что парк, несмотря на небольшой размер, успешно выполняет свои функции. «Перелетные птицы привыкли к новому расположению водоемов и прилетают в парк,— говорит эколог.— Сотрудники парка ведут научную работу, в том числе по наблюдению за птицами. Тем не менее у разных ведомств регулярно возникают планы сокращения территории парка». По его словам, недавно обсуждалась идея исключить из ООПТ участки, прилегающие к государственной границе РФ, а взамен предлагалось включить в ООПТ участок по дороге на Красную Поляну. «Разумеется, экологи высказались против, так как на этой территории нет условий для нахождения перелетных птиц»,— сказал господин Витишко.

«Спортивный объект можно построить где угодно, а место приземления птиц уникально, птицам очень сложно привыкнуть к другому маршруту,— прокомментировал эколог новую инициативу.— В Имеретинской низменности немало "самостроев" — частных домов и гостиниц. Если "Сириусу" нужна территория, он может обратить внимание на эти участки».

Напомним, что две головные футбольные структуры — Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — ввели против России санкции из-за «военной спецоперации» на Украине. В результате отечественный футбол как минимум на один сезон оказался в изоляции. В течение ближайших нескольких месяцев ни клубы, ни сборные всех возрастов не смогут проводить официальные международные матчи. Выступать они смогут только в товарищеских играх с соперниками, готовыми играть с россиянами.

Анна Васильева, Алексей Доспехов; Анна Перова, Краснодар