Пенсии в России надо ждать долго

Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — не только организуемая уже четверть века (в последние годы — фондом «Росконгресс») площадка для очного завершения международных переговоров, но и экономическая конференция, на которой обсуждаются основные внутрироссийские бизнес-тренды. Хотя ежегодной скрытой амбицией всех форумов в Санкт-Петербурге всегда было какое-нибудь международное экономическое звучание — отчего ведущими сессий на былых ПМЭФ часто были коллеги из CNN, Bloomberg, Figaro,— как правило, без первой части, CEO мировых бизнес-конгломератов, это удавалось плохо, и новости с ПМЭФ, как правило, были внутрироссийскими. На четвертый месяц военной операции РФ на Украине было бы странно, если бы кто-то из интересующих мировые медиа иностранцев даже и пролетал бы над Санкт-Петербургом из Лондона в Токио. 15–18 июня 2022 года надежды были, в сущности, только на новости внутрироссийские: их тоже практически не было. Вернее, спрос на любые новости был так высок, что за них очень легко было принять новости будущие, еще не случившиеся, зато почти неизбежные.
Дмитрий Бутрин
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Отличный пример — выступление на ПМЭФ министра финансов Антона Силуанова, который обмолвился среди прочего о подготовке Минфином двух законопроектов, посвященных пенсионной тематике: о накопительной пенсии и о возможности перевода пенсионных накоплений из государственного сегмента в НПФ. Напомним, что по формальным признакам это самая настоящая сенсация: накопительная составляющая трехуровневой (в теории) российской пенсионной системы, как известно, заморожена в 2014 году, заморозка торжественно продлевалась сначала на год, а в последний раз до 2024 года, что давно уже воспринимается в России как «навсегда». Идея же разрешенного вывода накоплений из госсектора, кажется, никогда вслух не проговаривалась. На практике все совсем не сенсационно: законопроекты эти в разных версиях разрабатываются Минфином и смежными ведомствами едва ли не те же десять лет, министерство не то чтобы очень увлечено этой работой, и мы удивимся, если бюджет на 2023–2025 годы будет включать в себя эти новации. Во всяком случае, проекты Минфина не готовятся к одобрению правительством до осени, а бюджет — летняя работа.
Удивимся, но не очень, хотя и вряд ли. Еще-не-новости от Антона Силуанова естественны в силу неизбежной трансформации финсектора РФ под санкциями. Россия и ее население, перестающие быть крупным нетто-экспортером капитала, почти неизбежно воссоздадут систему частных пенсионных накоплений — хотя бы потому, что эти накопления снаружи никто уже не акцептирует. Так было с банками, так будет и с фондовым рынком, и с накоплениями. Когда это произойдет — это будет новостями, скорее всего, уже несенсационными, ожидаемыми. Пока же это замечания в чисто экономической логике, и их в новости записывать рано.