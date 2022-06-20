Пенсии в России надо ждать долго

Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — не только организуемая уже четверть века (в последние годы — фондом «Росконгресс») площадка для очного завершения международных переговоров, но и экономическая конференция, на которой обсуждаются основные внутрироссийские бизнес-тренды. Хотя ежегодной скрытой амбицией всех форумов в Санкт-Петербурге всегда было какое-нибудь международное экономическое звучание — отчего ведущими сессий на былых ПМЭФ часто были коллеги из CNN, Bloomberg, Figaro,— как правило, без первой части, CEO мировых бизнес-конгломератов, это удавалось плохо, и новости с ПМЭФ, как правило, были внутрироссийскими. На четвертый месяц военной операции РФ на Украине было бы странно, если бы кто-то из интересующих мировые медиа иностранцев даже и пролетал бы над Санкт-Петербургом из Лондона в Токио. 15–18 июня 2022 года надежды были, в сущности, только на новости внутрироссийские: их тоже практически не было. Вернее, спрос на любые новости был так высок, что за них очень легко было принять новости будущие, еще не случившиеся, зато почти неизбежные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отличный пример — выступление на ПМЭФ министра финансов Антона Силуанова, который обмолвился среди прочего о подготовке Минфином двух законопроектов, посвященных пенсионной тематике: о накопительной пенсии и о возможности перевода пенсионных накоплений из государственного сегмента в НПФ. Напомним, что по формальным признакам это самая настоящая сенсация: накопительная составляющая трехуровневой (в теории) российской пенсионной системы, как известно, заморожена в 2014 году, заморозка торжественно продлевалась сначала на год, а в последний раз до 2024 года, что давно уже воспринимается в России как «навсегда». Идея же разрешенного вывода накоплений из госсектора, кажется, никогда вслух не проговаривалась. На практике все совсем не сенсационно: законопроекты эти в разных версиях разрабатываются Минфином и смежными ведомствами едва ли не те же десять лет, министерство не то чтобы очень увлечено этой работой, и мы удивимся, если бюджет на 2023–2025 годы будет включать в себя эти новации. Во всяком случае, проекты Минфина не готовятся к одобрению правительством до осени, а бюджет — летняя работа.

Удивимся, но не очень, хотя и вряд ли. Еще-не-новости от Антона Силуанова естественны в силу неизбежной трансформации финсектора РФ под санкциями. Россия и ее население, перестающие быть крупным нетто-экспортером капитала, почти неизбежно воссоздадут систему частных пенсионных накоплений — хотя бы потому, что эти накопления снаружи никто уже не акцептирует. Так было с банками, так будет и с фондовым рынком, и с накоплениями. Когда это произойдет — это будет новостями, скорее всего, уже несенсационными, ожидаемыми. Пока же это замечания в чисто экономической логике, и их в новости записывать рано.