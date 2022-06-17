Налоги отфутболили к чемпионату мира

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование дела в отношении Сергея Уласевича, владельца строительной компании «Стальмонтаж-Электросталь». Фирма участвовала в строительстве стадионов в Саранске и Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года. По версии следствия, обвиняемый скрыл от уплаты налогов средства на сумму 55,7 млн руб. Сам бизнесмен арестован заочно, поскольку находится в Латвии, которая отказала в его выдаче. Защита бизнесмена настаивает, что в действиях фигуранта не было ничего противозаконного.

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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Стадион «Самара-Арена»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Расследованием дела в отношении Сергея Уласевича подмосковный главк СКР занимался четыре года. На днях, по информации “Ъ”, дело было завершено — это “Ъ” подтвердил адвокат бизнесмена Александр Пережогин. По словам адвоката, он и его доверитель завершили знакомство с материалами расследования, подписав соответствующие документы. Как подчеркнул господин Пережогин, ознакомление не заняло у него много времени, так как материалы дела составляют всего четыре тома. Теперь они будут направлены в прокуратуру и в случае утверждения ею обвинительного заключения поступят в суд. Впрочем, в этом случае процесс пройдет в заочном режиме, поскольку бизнесмен находится за границей. 23 апреля 2021 года прокурор отдела международного сотрудничества Генпрокуратуры Латвии Артурс Томингс отказал в его экстрадиции в Россию.

Согласно версии подмосковных следователей, в 2017 году Сергей Уласевич умышленно скрыл денежные средства своей компании, которые должны были пойти на уплату налогов. Действия бизнесмена квалифицированы по соответствующей ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Как следует из материалов дела, пять лет назад у «Строймонтаж-Электростали» начала резко расти задолженность по налоговым платежам. Если в мае 2017 года недоимка превышала 52,6 млн руб., то к 7 августа 2017 года долг компании перед бюджетом перевалил уже за 68,6 млн руб. Однако вместо того, чтобы погасить задолженность, владелец фирмы разработал такую схему ухода от налогов, что даже арест счетов строительной компании, наложенный управлением ФНС по подмосковной Электростали, где компания была зарегистрирована, результатов не дал. По версии СКР, обвиняемый распорядился, чтобы вся финансовая деятельность «Стальмонтаж-Электростали» велась через ООО «Строительная компания "Татдорстрой"». Эта фирма, как следует из материалов дела, выступала генподрядчиком работ по строительству к ЧМ-2018 двух новых стадионов в Саранске и Самаре. Компания господина Уласевича выступала субподрядчиком строительства и монтировала крыши объектов.

На основании писем обвиняемого, по данным следствия, «Татдорстрой» начал проводить выплату аванса, взаиморасчеты по договорам подряда и т. п., сопровождая эти переводы припиской: «за ООО "Стальмонтаж-Электросталь"». Интересно, что помимо различных коммерческих компаний и ИП, включая АО ВСК, «ЭР-Телеком холдинг», ЗАО «Бересвек», ЗАО «Энерпром», ИП Капишевой, ИП Бояркина и т. п., среди получателей денег значится и самарское управление Федерального казначейства, которому таким образом было перечислено около 2 тыс. руб. Всего же, как считает следствие, пользуясь тем, что все расчеты его компании проводились другой организацией, компания обвиняемого скрыла в период с 22 июня по 29 сентября 2017 года более 55,7 млн руб., которые и должны были пойти на ликвидацию недоимки. При этом, согласно данным следствия, с 11 мая по 7 августа 2017 года со счетов самого ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по инкассовым поручениям, выставленным налоговой инспекцией, был списан в бюджет ноль рублей.

Сам бизнесмен вины не признает, а его адвокат уверен, что состава преступления в действиях его доверителя нет. По мнению Александра Пережогина, его клиент действовал в условиях крайней необходимости и, вопреки мнению следствия, действия бизнесмена были направлены не на исполнение преступного умысла, а «на предотвращение техногенной катастрофы». Она, считает защитник, наступила бы, если «Стальмонтаж-Электросталь» свернул все монтажные работы на стадионах после блокировки своих счетов. Остановка работ, по мнению адвоката, привела бы к обрушению элементов конструкций незавершенной кровли в Самаре и Саранске. При этом генподрядчик строительства, утверждает адвокат, оплачивал лишь часть выполненных компанией работ, затягивая оформление различных актов и справок, из-за чего у «Стальмонтаж-Электростали» не было денег не только на погашение налогов, но и на выплату зарплаты и покупку оборудования для продолжения монтажа. А сама схема сокрытия средств для уплаты налогов, утверждает защитник, была навязана обвиняемому тем же генподрядчиком. Действия Сергея Уласевича в таких условиях, считает его адвокат, не могут быть признаны преступными.

Компания господина Уласевича признана банкротом. Завершенное дело — не единственное, где фигурирует бизнесмен, продолжается расследование обстоятельств невыплаты зарплаты работникам «Стальмонтаж-Электростали» в 2017 году.

Владислав Трифонов