Хоть Крымом покати

Россияне, устав ждать открытия авиасообщения с Крымом, решили отправиться туда на машинах. Это привело к некоторому восстановлению спроса на отдых в регионе, обвалившегося еще в самом начале военных действий на Украине и остававшегося на низком уровне. Местные отельеры из-за заметного спада бронирований предлагают скидки до 50%. Но выйти на прошлогодний уровень турпотока Крыму вряд ли удастся: этим летом гостей будет на 20% меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спрос россиян на поездки в Крым начинает восстанавливаться. В июне объем бронирований отстает от показателей прошлого года на 30–40% против разрыва в 55–60% в мае, сообщил “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Эти данные подтверждают в «Интуристе», хотя и признают, что до прошлогоднего уровня еще далеко. «Сейчас до 30% звонков от покупателей приходится на запросы на отдых в Крыму»,— добавляет исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит об оживлении интереса клиентов, бронирующих только размещение, пакетные туры в Крым по-прежнему не продаются из-за проблем с перевозкой.

Туристический спрос на Крым обвалился весной из-за начала боевых действий на Украине, повлекших закрытие аэропорта Симферополя. Отсутствие авиасообщения и скудное предложение железнодорожных билетов привели к тому, что полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних направлений на майские праздники (см. “Ъ” от 19 апреля). Кроме того, часть небольших отелей не открылась для приема гостей (см. “Ъ” от 17 мая).

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке отмечает, что сейчас ситуация с заполняемостью крымских гостиниц «сдвинулась в лучшую сторону». В мае они работали на пороге рентабельности при средней загрузке 30%, теперь показатель вырос до 45%, хотя год назад достигал 80–85%.

Недозагрузка привела к изменению ценовой политики крымских отельеров: сейчас все предлагают дисконт до 50%, говорит другой собеседник “Ъ”. Его слова подтверждает представитель «Интуриста» Дарья Домостроева, указывая, что скидки от 10% до 30% от уровня прошлого года предоставляют почти все средства размещения. В Tvil.ru наиболее востребованными локациям для отдыха в Крыму называют Ялту, Феодосию, Евпаторию, Алушту и Судак.

Наталья Осипова называет отдых в Крыму в этом году в целом бюджетным: размещение на двоих на семь дней в отеле категории «две-три звезды» на базе завтраков в среднем обойдется в 35 тыс. руб. Сергей Ромашкин добавляет, что в этом году летний отдых в Крыму стоит на 10–15% дешевле, чем год назад.

Снижение цен стало одним из факторов постепенного восстановления спроса на отдых в Крыму, несмотря на то что авиасообщение с регионом до сих пор закрыто. Кроме того, говорит господин Ромашкин, снизилась общая тревожность туристов относительно отдыха в Крыму, соседствующем с Украиной. «Россияне перестали рассчитывать на скорейшее открытие аэропорта Симферополя и начали постепенно планировать поездки на машинах»,— говорит Сергей Ромашкин.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке уверен, что изменившаяся ценовая политика крымских отельеров позволила привлечь на полуостров автотуристов из регионов. «Это гости, например, из Ростовской области с бюджетом на отдых 15–20 тыс. руб., которые прошлым летом не могли позволить себе такую поездку»,— говорит он. О большой доле самостоятельных путешественников на машинах говорит и представитель Tvil.ru Оксана Шустикова. Она отмечает, что такие туристы зачастую в принципе не пользуются системами бронирования и предпочитают искать бюджетные варианты размещения на месте.

Начавшееся восстановление спроса на Крым, по прогнозам Сергея Ромашкина, все же не позволит полуострову выйти на прошлогодние показатели по числу гостей: турпоток окажется примерно на 15–20% меньше. По прогнозам эксперта, в Краснодарском крае, где часть аэропортов также закрыта, ситуация в итоге окажется лучше. «В прошлом году,— заключает он,— местные курорты недосчитались гостей из-за требования региональных властей заселять в отели только вакцинированных от COVID-19 туристов, в этом году таких требований нет».

Александра Мерцалова