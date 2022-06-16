Enel уходит с дисконтом

Итальянская Enel намерена продать контрольный пакет в энергокомпании «Энел Россия» фонду «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛу. Сумма сделки по продаже 56,43% акций составит €137 млн, что, по оценкам “Ъ”, примерно на 27% ниже стоимости этого пакета на Мосбирже. Enel надеется закрыть сделку до осени, но компании требуется согласие ФАС и правительства РФ. Российские власти могут потребовать дополнительно снизить цену сделки, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Итальянская энергокомпания Enel нашла покупателей на свой контрольный пакет в «Энел Россия». Enel сообщила, что заключила два отдельных соглашения на продажу 56,43% акций с фондом «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛом, не пояснив, как будут распределены доли между покупателями. Сумма сделки — €137 млн. Европейская энергокомпания хочет закрыть сделку в третьем квартале. В «Энел Россия», ЛУКОЙЛе и «Газпромбанк-Фрезия» комментариев не дали. В ФАС сказали “Ъ”, что ходатайство о сделке к ним не поступало.

Enel — крупнейшая энергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. В 2021 году чистая прибыль Enel составила €3,2 млрд. Бизнес группы в России составляет не более 1% общего объема деятельности компании. Чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО в 2021 году — 2,6 млрд руб., EBITDA — 7,9 млрд руб.

Итальянская Enel получила энергоактивы в России при разделении «ЕЭС России». В портфеле «Энел Россия» три газовые ГРЭС на 5,6 ГВт (Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская). Компания также запустила Азовскую ВЭС на 90 МВт, строит Кольскую ВЭС на 201 МВт.

Enel, очевидно, согласилась на существенную скидку. На фоне новостей о продаже цена акций «Энел Россия» на Московской бирже подскочила на 6,2%, до 0,5578 руб. за штуку. Капитализация компании — 19,73 млрд руб. Стоимость доли Enel составляет около 11,13 млрд руб., или около €189 млн (по текущему курсу ЦБ РФ), что примерно на 27,4% ниже названной суммы продажи. Выбор покупателей также выглядит неоднозначно. ЛУКОЙЛ долгие годы пытался избавиться от своих тепловых станций мощностью около 6 ГВт на юге РФ и концентрировался на секторе ВИЭ. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что для Enel ЛУКОЙЛ и структура Газпромбанка — самые надежные покупатели, которые не попали под санкции и смогут без ограничений перевести деньги за рубеж.

В сообщении Enel отмечается, что общая сделка, включая эффект потери контроля над «Энел Россия», должна оказать положительное влияние на чистый долг группы в объеме €550 млн. При этом компания ожидает отрицательное влияние на прибыль группы в €1,3 млрд.

Чистый долг «Энел Россия» по состоянию на 31 марта текущего года составлял 24,8 млрд руб. Выручка «Энел Россия» в первом квартале по МСФО выросла на 19,2% год к году, до 14,65 млрд руб., чистая прибыль — на 21,5%, до 1,91 млрд руб. «Энел Россия» также увеличила показатель EBITDA на 33% — до 3,26 млрд руб.

Enel впервые объявила об уходе из России в конце марта, пообещав продать активы в течение нескольких месяцев. Глава Enel Франческо Стараче говорил в интервью Bloomberg, что видит рост в РФ только в секторе ВИЭ, но в текущих обстоятельствах считает невозможным развитие компании даже в этом сегменте. 15 июня господин Стараче сказал, что компания близка к продаже российских активов. «Еще пара недель, и мы этого достигнем»,— сказал он на конференции Reuters.

Процесс продажи доли в «Энел Россия» зависит от ряда условий, отмечается в сообщении Enel: в частности, от решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС. «Если проводить аналогию со сделкой в отношении бизнеса канадской Kinross в РФ, то основным вопросом будет являться позиция правкомиссии по иностранным инвестициям. Так, для получения разрешения на вывод средств может быть поставлено условие о снижении суммы сделки»,— отметила старший юрист Tomashevskaya & Partners Элина Коскина.

Полина Смертина