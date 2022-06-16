Грузия познается в Европе

Европейская комиссия в пятницу выскажется по поводу того, достойны ли сразу три страны — Украина, Молдавия и Грузия — статуса кандидата в члены ЕС. Президент закавказской республики Саломе Зурабишвили, подчеркивая историческую значимость этого дня, заверила: за европейский путь предки современных грузин «воевали и умирали в течение столетий». Тем временем оппозиция Грузии собирается идти ва-банк и в случае негативного вердикта Еврокомиссии может обвинить руководство страны в нарушении конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Johanna Geron / Reuters Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Johanna Geron / Reuters

Грузия подошла к историческому дню в состоянии глубокого раскола. Об этом свидетельствует хотя бы то, что местные политики не смогли договориться о проведении общего митинга для демонстрации единства по вопросу вступления в ЕС. В четверг на Европейской площади Тбилиси по призыву президента Грузии Саломе Зурабишвили собрались несколько тысяч человек, поддерживающих курс на вступление страны «в европейскую семью народов». Именно за это, по утверждению президента Зурабишвили, предки современных грузин «воевали и умирали в течение столетий».

«Мы продемонстрируем единство нашего народа по вопросу внешнеполитической ориентации»,— сообщила глава государства накануне митинга. Но демонстрации единства не получилось: к мероприятию присоединились послы ФРГ и Франции, а также глава представительства ЕС в Тбилиси Карл Харцель, однако большинство политических партий страны его проигнорировали.

Главная оппозиционная сила — «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили — объявила, что Саломе Зурабишвили «упустила шанс объединить нацию», отказавшись помиловать экс-президента республики (он, напомним, отбывает шестилетний срок тюремного заключения за превышение служебных полномочий). Поэтому ЕНД решило принять участие в другом митинге: он состоится 20 июня у здания парламента по инициативе прозападной неправительственной организации «Позор».

Выбор даты неслучаен: эта НКО наряду с ЕНД приняла самое активное участие в событиях 20 июня 2019 года, когда тысячи жителей Тбилиси собрались на том же месте, а затем попытались взять штурмом здание парламента, где проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия с участием депутатов Госдумы РФ. Назначив митинг на 20 июня, ЕНД и его союзники намекнули властям: события могут принять радикальный оборот, если ЕС не предоставит стране статус кандидата. Согласно заявлению председателя ЕНД Никанора Мелии, «вся ответственность будет возложена на власти, не выполнившие последнюю резолюцию Европарламента» о переводе Михаила Саакашвили в Европу для лечения и о немедленном освобождении основателя оппозиционной телекомпании «Главный канал» Ники Гварамии (приговорен к 3,5 года тюремного заключения за финансовые махинации).

Сам господин Саакашвили утром в четверг опубликовал в соцсетях сообщение с предсказанием: Грузия получит статус кандидата «с длинным списком условий», причем лишь благодаря «геополитической конъюнктуре и войне на Украине».

Тем временем грузинский омбудсмен Нино Ломджария, считающаяся союзницей оппозиционеров, предупредила правящую партию миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» (ГМ), что в случае отказа от проевропейского курса или неспособности воплотить его в жизнь ГМ «нарушит конституцию, переходные положения которой требуют от власти неукоснительно проводить курс на вступление в НАТО и ЕС». По сути, тем самым омбудсмен намекнула, что в случае негативного для Грузии вердикта Еврокомиссии ГМ может оказаться «вне закона».

В новейшей истории Грузии оппозиция два раза объявляла власти «вне закона и конституции»: в декабре 1991 года при свержении президента Звиада Гамсахурдии и в ноябре 2003 года, когда тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе был свергнут манифестантами под предводительством Михаила Саакашвили.

Нынешние власти подозревают, что нечто подобное оппозиция готовит и на этот раз — на тот случай, если страна не получит кандидатский статус. Поэтому они пытаются обвинить саму оппозицию в нагнетании в европейских коридорах власти негативных настроений относительно Грузии. Председатель ГМ Ираклий Кобахидзе рассказал, что ряд оппозиционных лидеров, в том числе бывший постпред Грузии при ЕС Саломе Самадашвили, избранная в парламент по спискам ЕНД, якобы «уговаривали в Брюсселе европейских лидеров не предоставлять Грузии статус кандидата». Госпожа Самадашвили в беседе с “Ъ” назвала подобные заявления «абсолютной ложью», хотя и не стала скрывать, что действительно встречалась недавно с влиятельными фигурами в Брюсселе.

Более того, Ираклий Кобахидзе обвинил Европарламент, проголосовавший за вышеупомянутую резолюцию, в «поддержке преступника Саакашвили и преступника Гварамии». Особое возмущение партийного лидера вызвал пункт резолюции с призывом к Еврокомиссии ввести финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, заявившего в конце 2020 года об «окончательном уходе из политики».

А премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупредил европейских лидеров, что, «если решение относительно Грузии будет несправедливым и нечестным», он выступит «перед грузинским народом» и «приоткроет завесу» над тем, кто и как подталкивал Грузию к открытию второго фронта против РФ в Абхазии и Южной Осетии (на фоне первого фронта на Украине).

Кроме того, по словам главы правительства, «статус кандидата в члены ЕС имеет лишь символический характер», и даже если Грузия его не получит, то «существует договор о евроассоциации», заключенный еще в 2014 году, а также безвизовый режим, вступивший в силу спустя три года.

Впрочем, с преуменьшением статуса страны—кандидата в члены ЕС согласны далеко не все грузинские эксперты. Так, основатель информационно-аналитического ресурса Nation.ge Гоча Мирцхулава напомнил “Ъ”, что договор о евроассоциации подписывали, например, такие страны, как Марокко, Алжир и Тунис, «но о предоставлении им статуса кандидата в члены ЕС речи, конечно, не идет».

Георгий Двали, Тбилиси