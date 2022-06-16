Страховой минимум

В среду Госсовет Удмуртии внес в Думу законопроект, поднимающий страховую защиту для вкладов граждан с 1,4 млн руб. до 3 млн руб. Это уже второй за последнее время законопроект, выражающий заботу о вкладчиках. Аналогичный документ во второй половине апреля внесли депутаты от ЛДПР. Однако недавно его вернули без рассмотрения по формальной причине — из-за отсутствия заключения правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Шансы на рассмотрение нового законопроекта тоже невысоки. И не только по формальным признакам (кто и как вносил), но и на фоне отсутствия поддержки властей. ЦБ и правительство пока не поддерживают увеличение лимита страхования вкладов. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) также не видят «объективной необходимости» увеличивать стандартный лимит возмещения.

По данным агентства, при действующем лимите в 1,4 млн руб. средства 98,3% вкладчиков банков защищены полностью, а его увеличение до 3 млн руб. повысит покрытие до 99,5%. При этом объем вкладов, которые придется страховать, увеличится на 15–16%, что приведет к росту отчислений банков в фонд страхования вкладов. За первый квартал банки уже заплатили более 50 млрд руб., и тратить еще 8 млрд руб. в квартал вряд ли им понравится. К тому же раньше крупные банки выражали недовольство, что вынуждены оплачивать расходы по менее ответственным кредитным организациям.

При этом после масштабного бегства вкладчиков из банков в конце февраля — начале марта ситуация стабилизировалась. Значительную часть средств граждане вернули на депозиты на фоне высоких ставок. Однако в июне истекают сроки трехмесячных депозитов под 20% годовых и выше, и клиентам банков приходится соглашаться на вдвое меньшие. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по крупнейшим банкам в третьей декаде мая опустилась ниже 10% годовых. А после снижения в начале июня ключевой ставки до 9,5% банки только продолжат снижение ставок по клиентским счетам. Этот процесс будет продолжаться и дальше на фоне дефляции, а также призывов Минэкономики к ЦБ снижать ставку более решительно.

Граждане, безусловно, будут искать альтернативу депозитам. Однако выбор небогатый. Российский фондовый рынок выглядит слишком рискованным, и при всем его потенциале он никак не может продемонстрировать рост. К зарубежным акциям сложности с доступом, и их котировки чаще идут вниз. Да и золото последнее время снижается в цене.

Впрочем, это не значит, что такие стимулирующие меры не потребуются в иных условиях. Например, при массовом разорении банков и бегстве их клиентов. Тут-то идея увеличить сумму застрахованного вклада и может пригодиться. Только вносить соответствующий законопроект будут уже другие депутаты и партии.