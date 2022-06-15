6,8 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в мае, сообщил Росстат, это на 38,3% больше, чем годом ранее. Всего с начала года введено около 44,5 млн кв. м, на 54,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Впрочем, по сравнению с данными прошлых месяцев майский ввод жилья оказался наименьшим с начала года. С одной стороны, это связано с праздничными днями, с другой — может говорить о замедлении инерционного роста, который проявил себя в рекордных для первого квартала значениях ввода. Большая часть прироста за май, как и прежде, обеспечена частными домами — почти 4,5 млн кв. м ИЖС (рост на 51% год к году). На многоквартирные дома пришлось 2,3 млн кв. м (рост на 15%).

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