Солярка булке не товарищ

Высокие цены на ресурсы для агросектора угрожают снизить производительность АПК и экспорт продовольствия, констатируют в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Расчеты ФАО индекса GIPI (Global Input Price Index, учитывает закупочные цены на ресурсы для аграриев — на энергоносители, удобрения, пестициды, корма, семена) показывают значительный рост «чистого» GIPI (без кормов и семян) в апреле в сравнении с основным индексом (см. график): удобрения и энергия пока дорожают намного быстрее, чем продовольствие, корма и семена, которые производятся с их помощью. Впрочем, цены на пестициды, в отличие от семян и кормов, к апрелю не выросли вслед за энергоносителями, так как субсидии ФАО содействовали закупкам пестицидов для Восточной Африки и ближайших регионов ради борьбы с нашествиями пустынной саранчи.

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ФАО предупреждает, что при сохранении высоких цен на удобрения, даже если не брать в расчет прочие составляющие GIPI, фермеры в ведущих странах—экспортерах еды могут сократить их применение, потеряв урожайность ряда культур, или переключиться на менее ресурсоемкие культуры. Так, в организации ждут, что в США посевные площади сои достигнут рекордных показателей в сезоне 2022/23 года в основном за счет посевов кукурузы (соя требует намного меньше азотных удобрений). Ранее в ВБ прогнозировали, что удобрения в 2022 году подорожают почти на 70% (см. “Ъ” от 28 апреля).

На фоне энергетического кризиса и сохранения экспортных ограничений на поставки продовольствия и удобрений многими странами, включая крупнейших поставщиков, в ФАО ожидают, что в 2022 году объем мирового импорта продовольствия в ценовом выражении вырастет до рекордных $1,8 трлн, что на 3% выше 2021 года, однако наименее развитые страны могут, напротив, сократить затраты на внешние закупки продукции АПК на 5%. При этом цены на продовольствие в реальном выражении с поправкой на инфляцию только энергоносителей, удобрений и пестицидов, а не всех промтоваров, как это обычно оценивается в индексе реальных продовольственных цен ФАО, остаются низкими (к апрелю упали более чем на 20% к 2014–2016 годам). Де-факто это означает, что доходы аграриев от продажи произведенной продукции невелики, и соответственно, это ограничивает стимулы для увеличения производства АПК в сезоне-2022/23.

Георгий Смирнов