Донор крови в России–2023: сколько платят, как стать почетным донором

Особенности сдачи крови и ее компонентов, кто может стать донором и на какие привилегии он может рассчитывать — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Переливание крови играет важнейшую роль в медицине: оно необходимо в ходе операций, при лечении наследственных и онкологических заболеваний, используются при ожогах и колото-резаных ранах. В период пандемии COVID-19 плазму крови начали применять для лечения коронавируса. По данным ВОЗ, чтобы удовлетворить все медицинские потребности на 1 тыс. человек, нужно минимум 10 донаций крови. Ежегодно в мире производится около 118,5 млн донаций. В России кровь сдают менее 2% жителей, при этом для формирования необходимого запаса биоматериала это число должно быть в два раза больше. Примерно 70% доноров — мужчины, их средний возраст — 30 лет. Стандартная донация крови составляет 450 мл, или 7–13% общего объема в организме (в зависимости от веса тела). Дефицит восстанавливается в течение 72 часов. Средняя донация плазмы — 600 мл.

Как стать донором

Доноры бывают трех видов:

— добровольные — те, кто помогают безвозмездно;

— семейные или заместительные;

— платные.

Для сдачи крови необходимо соответствовать следующим параметрам:

— иметь российское гражданство или вид на жительство сроком не менее одного года;

— быть совершеннолетним;

— весить свыше 50 кг;

— не иметь противопоказаний.

Донация производится на станции переливания крови. Перед этим врач-трансфузиолог проводит медицинский осмотр желающего сдать кровь или ее компонентов: изучает анамнез жизни, уделяет особое внимание перенесенным инфекционным заболеваниям, подозрительным контактам, поездкам за рубеж, работе на вредном производстве, свежим прививкам, наличию зависимостей. После этого у потенциального донора берут образцы крови для исключения патологий, которые могут препятствовать процедуре.

Противопоказания к донации могут быть постоянными (абсолютными) и временными.

К первой категории относятся:

— болезни крови, центральной нервной системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы;

— злокачественные опухоли;

— порок сердца;

— сифилис;

— вирусные гепатиты;

— туберкулез;

— сыпной тиф;

— паразитарные болезни;

— ВИЧ-инфекция;

— лучевая болезнь;

— наркомания, алкоголизм;

— остеомиелит;

— психические расстройства и ряд других.

Ко второй группе относятся:

— беременность;

— удаление зуба;

— период лактации;

— недостаточный уровень гемоглобина (менее 140 г/л);

— пониженное или повышенное артериальное давление;

— пульс вне пределов 55–100 ударов в минуту.

— недавние оперативные вмешательства или трансфузии;

— недавно перенесенные заболевания, такие как ангина, ОРВИ, грипп, малярия;

— обострение аллергии;

— недавняя вакцинация;

— температура тела выше 37 градусов;

— прием некоторых лекарственных препаратов.

Также временный отвод получат люди, недавно сделавшие татуировки и прошедшие курс иглоукалывания.

Обратите внимание! Кровь нельзя сдавать слишком часто. Мужчины могут делать это не более пяти раз в год, а женщины — четырех. Кроме того, после сдачи крови нужно выдержать как минимум 60 дней. В случае сдачи плазмы этот порог существенно ниже — 14 дней.

«Верхнего потолка по возрасту нет, есть доноры, которые перешагивают порог в 70 лет. Донору необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать диету, отказаться от курения перед донацией, а в отделение переливания крови необходимо взять с собой паспорт или удостоверение личности. Доноров крови в целом достаточно, но в крупных городах потребность в донорской крови и ее компонентов выше, так как в медицинских учреждениях городского, федерального подчинения выполняется большее количество хирургических вмешательств, пациенты получают лечение в отделениях онкологического профиля, отделениях комбустиологии. Потребность в донорской крови удовлетворяется в требуемом объеме, но иногда существует дефицит тромбоцитов из-за короткого времени годности для переливания от донора до реципиента — пять-семь дней»,— рассказал почетный донор Максим Горохов.

Что положено донорам

Человеку, который сдал кровь или ее компоненты, полагается бесплатное питание, которое может быть заменено денежной компенсацией. Она определена в размере 5% прожиточного минимума, поэтому отличается в зависимости от региона.

Права и обязательства донора, а также причитающиеся ему привилегии описаны в профильном федеральном законе (125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов») и регламентируются ст. 186 Трудового кодекса РФ. Каждый человек сам выбирает, на каких условиях совершать данную процедуру — бесплатно или за деньги.

Какие привилегии причитаются донорам:

Сдающим кровь положены два выходных — в день кроводачи и после него. При этом по желанию донор может выйти на работу, а воспользоваться дополнительными выходными — в любое удобное для него время, в том числе присоединить их к отпуску. Такой отдых обязан оплачиваться. Документальным свидетельством донации служит справка, которая выписывается в свободной форме, но обязательно заверяется печатью.

Наиболее активным донорам присуждается специальный нагрудный знак — «Почетный донор России». Его получают люди, совершившие более 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. По закону сдача тромбоцитов и эритроцитов эквивалентна донации цельной крови. Почетные доноры получают медобслуживание вне очереди и один раз в год им начисляется выплата, которая регулярно индексируется. В 2023 году ее размер составит 16 578 руб.

«Органы исполнительной власти вправе разрабатывать свои региональные программы развития службы крови и поддержки донорства. Такие программы есть в Москве, Санкт-Петербурге, иных регионах. В этих субъектах донорам предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки»,— отметил господин Горохов.

Важно! Соцподдержка положена только донорам, сдающим кровь безвозмездно. Например, тот, кто в течение года дважды сдал максимально допустимый объем крови, может рассчитывать на приоритетное право получить льготные путевки в санаторий.

Если же кровь сдается на платной основе, то размер вознаграждения за нее устанавливается в каждом регионе индивидуально. Например, если в Москве можно получить (со второй донации) 4080 руб. за кровь и 3600 руб. за плазму, то в Омской области в несколько раз меньше — 500 руб. и 600 руб. соответственно.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»