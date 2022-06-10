Зарплаты смотрят вниз

В связи с последними данными Росстата о динамике зарплат за первый квартал и март 2022 года (см. “Ъ” от 1 июня) аналитики активно обсуждают, в частности, проблему номинального роста Фонда оплаты труда (ФОТ) на 9% при росте зарплат на 15%. Это выглядит статистической несуразицей и в реальности могло бы происходить при массовых увольнениях персонала и скачке безработицы, но Росстат его не фиксирует. Между тем Игорь Поляков из ЦМАКП объясняет происходящее тем, что данные Росстата по ФОТ — это оценочный показатель, такое расхождение наблюдается не первый раз, а после уточнения списочной численности и учета влияния замороженных компаниями в прошедшем марте выплат динамика ФОТ и зарплат должны выровняться. По оценке ЦМАКП, реальный ФОТ в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,1% на фоне роста реальных зарплат на 3,1%.

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Аналитики телеграм-канала «Твердые цифры» обращают внимание на другое противоречие: в марте 2022 года номинальные зарплаты выросли на 21% в годовом выражении, а медианная зарплата, по данным СберИндекса,— лишь на 14%, хотя прежде данные согласовывались друг с другом. Это, по мнению экспертов, говорит о сосредоточении прибавок в самой обеспеченной страте занятых (верхнем квантиле распределения зарплат). «Наша гипотеза состоит в том, что большие жалованья могут быть привязаны к динамике рубля против твердых валют»,— объясняют они, иллюстрируя такое предположение динамикой зарплат в секторе добычи полезных ископаемых и рублевых цен Urals (см. график). «В марте 2022 год был всплеск и того, и другого, а с начала 2020 года ряды росли синхронно»,— фиксируют аналитики.

Если их гипотеза верна, то уже апрельские цифры должны показать разворот динамики, сближение данных Росстата с динамикой медианной зарплаты и снижение заработков в реальном выражении. Впрочем, тормозить темпы этого спада весь второй квартал будут технические причины. Так, многие компании, собирающиеся уйти из России, продолжают выплачивать сотрудникам зарплаты — но, например, Volkswagen уже предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов (см. “Ъ” от 9 июня). Расширение такого тренда статистически будет работать на рост реальных заработков — но одноразовый и недолгий.

Алексей Шаповалов