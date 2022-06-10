Полицейскую разведку защитили за откаты

В четверг Мосгорсуд приговорил бывшего начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управления «Т») МВД полковника полиции Сергея Буркова и его экс-подчиненного также полковника Степана Уварова к семи и шести годам колонии строгого режима соответственно. Офицеры были признаны виновными в получении двух взяток в общей сложности в 12 млн руб. от владельца ООО НВМ Владимира Щербакова за победу в тендерах на поставку защищенного компьютерного и периферийного оборудования для оперативно-поискового бюро (ОПБ) МВД — самого засекреченного полицейского управления. Взяткодатель Щербаков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, получил два года, которые полностью не отсидел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сам судебный процесс, так и оглашение приговора бывшему начальнику управления «Т» МВД Сергею Буркову и его подчиненному Степану Уварову из-за грифа секретности в деле проходили в спецчасти Мосгорсуда при закрытых дверях. Тем не менее стало известно, что суд признал вину полковников в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) доказанной, тем более что в качестве основного свидетеля обвинения выступил предприниматель Владимир Щербаков, передававший им откаты. Летом прошлого года он был приговорен в особом порядке к двум годам заключения. Однако с учетом времени, отбытого в СИЗО под следствием, активного сотрудничества с СКР и поощрений от ФСИН условно-досрочно был освобожден за шесть месяцев до истечения срока наказания.

Взяткополучателям суд назначил также не много — господа Бурков и Уваров получили семь и шесть лет, тогда как им грозило до 15 лет строгого режима. При этом суд не стал лишать их офицерских званий.

Уголовное дело в отношении полковников Буркова и Уварова ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта 2019 года. В ходе предварительного следствия было установлено, что офицер Бурков в июне 2018 года в силу своего служебного положения узнал о том, что оперативно-поисковое бюро МВД, его еще называют разведкой полицейского ведомства, собирается провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного оборудования. В качестве поставщика он решил использовать своего знакомого предпринимателя Владимира Щербакова, занимающегося оптовой торговлей компьютерным оборудованием. По версии следствия, о его победе полковник Бурков договорился с начальником 28-го отдела управления «Т» Степаном Уваровым, в служебные обязанности которого входили обеспечение закупок товаров, работ и услуг, разработка аукционной и договорной документации, а также непосредственное заключение госконтрактов.

В августе 2018 года подконтрольное господину Щербакову ООО НВМ по итогам электронного голосования выиграло тендер, а в сентябре с его фирмой был заключен госконтракт на поставку для ОПБ МВД 882 защищенных компьютеров за 91,46 млн руб. В ноябре деньги поступили на счет оптовика, а в декабре на Планерной улице Москвы господин Щербаков передал полковнику Уварову откат в размере 7 млн руб. Остальные 5 млн руб. полицейские получили в марте 2019 года, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ. Сначала им инкриминировали получение взяток в особо крупном размере, а позже и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Владимира Щербакова ГСУ СКР обвинило в даче взятки — ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Следует отметить, что в деле был еще один фигурант — ушедший на пенсию сотрудник того же полицейского подразделения Александр Богатырев, которому следствие вменило «злоупотребление полномочиями», а Мосгорсуд назначил пять лет условно.

Юрий Сенаторов