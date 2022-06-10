Как горится

В руководстве Рослесхоза анонсировали пиковый сезон лесных пожаров, который начнется в России в течение недели. В ведомстве ожидают сокращения площади пожаров почти на треть по сравнению с прошлым годом. В Рослесхозе это связывают с выделением дополнительных средств на пожарных, лесную охрану и авиапатрулирование. Финансирование лесной охраны и правда увеличили, отмечает эксперт, но пока 40% лесов РФ находятся в так называемых зонах контроля, где пожары тушить необязательно, выполнение этих целевых показателей зависит только от погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Рослесхозе рассчитывают, что нынешним летом природные пожары будут не столь масштабными, как в прошлом году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Рослесхозе рассчитывают, что нынешним летом природные пожары будут не столь масштабными, как в прошлом году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О старте летнего пика лесных пожаров заявил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, этот сезон «традиционно начинается в середине июня с южных территорий и постепенно продвигается на север».

Накануне господин Советников дал прогноз, что общая площадь лесных пожаров в 2022 году должна сократиться на 25–30% в сравнении с прошлым годом.

В 2021 году лесные пожары прошли территорию в 9,9 млн га, в этом году их площадь, по мнению Советникова, не должна превысить 7 млн га. Этот прогноз в Рослесхозе связывают с выделением государством дополнительных средств на лесную охрану. «Это не просто деньги, это новые люди, новые маршруты патрулирования, новые силы и средства»,— пояснил господин Советников.

Отметим, в 2022 году увеличено финансирование регионов на охрану лесов от пожаров. На эти цели предусмотрено 14,2 млрд руб. из федерального бюджета (на 8,2 млрд руб. больше прошлогодних показателей). Как поясняют в Рослесхозе, из этой суммы 4,7 млрд руб. направлены на авиапатрулирование (количество часов лесоавиационных работ увеличено на 66% — до 51 тыс. часов). 3,2 млрд руб. выделено на тушение лесных пожаров, а 1,4 млрд руб.— на увеличение численности региональной группировки парашютно-десантной службы (ее состав вырастет на 1,4 тыс. сотрудников). 1,2 млрд руб. будет направлено на увеличение наземного патрулирования.

По подсчетам «Гринписа России», 2021 год оказался рекордным по масштабу пожаров в XXI веке. Только от лесных пожаров, по данным информационной системы «ИСДМ-Рослесхоз», пострадала территория в 18,8 млн га. В конце 2020 года в Счетной палате заявляли об отсутствии в России прозрачной методики расчета ущерба, причиненного лесными пожарами. Аудиторы предполагали, что это может привести «к произвольному предоставлению регионами ежегодных отчетных данных по итогам реализации федерального проекта».

При этом нацпроект «Экология» предполагает, что ущерб от лесных пожаров за семь лет сократится в 2,6 раза — с 32,3 млрд руб. в 2018 году до 12,5 млрд руб. в 2024 году.

По словам Ивана Советникова, глобальной целью Рослесхоза выступает сокращение площади лесных пожаров наполовину в сравнении с 2021 годом. По данным ведомства, 9 июня на территории РФ действовало 23 лесных пожара на площади 1,5 тыс. га. Режим ЧС был введен пока только в Красноярском крае.

Григорий Куксин из «Гринписа России» хвалит чиновников за «позитивные сдвиги». «Выделено больше денег регионам и на федеральную лесную охрану — это хорошо. Возможны улучшения по числу пожаров, на которые среагируют. К тому же в весенний период в сравнении с многолетними показателями люди меньше жгут траву — это результат профилактики»,— перечисляет эксперт. Но средств «недостаточно, чтобы принципиально поменять ситуацию», добавляет господин Куксин. По его словам, в летний период на статистику основное влияние окажут пожары в «зонах контроля» (территории, где пожары можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб от них). По данным «Гринписа России», такие территории составляют 500 млн га (около 40% площадей всех лесов в РФ). «Эти зоны огромны, и основная площадь пожаров обычно расположена там,— поясняет господин Куксин.— Если мы эти площади не тушим, то развитие ситуации и выполнение озвученных Рослесхозом целевых показателей будет зависеть только от погоды».

Александр Воронов