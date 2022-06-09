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Коммерсантъ FM
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Мясо посадят в «Черноголовке»

Топ-менеджер группы с партнером запустят линейку растительной еды

На фоне прекращения поставок в РФ известных брендов растительных продуктов, таких как Beyond Meat и Alpro, в этот сегмент пытаются выйти локальные игроки. В июне продажи растительного омлета и котлет обещает запустить компания председателя совета директоров производителя продуктов и напитков ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова и его партнера Сергея Лобанова. Но сейчас на фоне кризиса рост продаж в сегменте замедляется, а конкуренция растет, предупреждают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Ботаника» председателя совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова и Сергея Лобанова запустит линейку растительных продуктов под брендом \Eggan. Об этом “Ъ” рассказал господин Лобанов. На первом этапе будут представлены растительный омлет, котлеты со вкусами говядины, курицы и рыбы, съедобные палочки для напитков. Часть ассортимента выпускается на заводе СМД в Новгородской области, который в конце 2020 года перешел под контроль «Черноголовки». В середине июня продажи начнутся на онлайн-площадках, ведутся переговоры с «Самокатом», «Озон Фреш», «Утконосом» и сетями, продолжает Сергей Лобанов. Ориентировочная стоимость котлет и омлета — от 150 до 200 руб.

«Черноголовка» — один из крупнейших российских производителей безалкогольных напитков, кроме того, выпускает снеки, кондитерские изделия и детское питание под марками Bon Giorno, Fry’s, Fantola и пр. Сергей Лобанов ранее также работал в сфере производства напитков. В 2018–2019 годах он возглавлял «Акванику» (вода Aquanika, лимонады «Родники Кавказа» и др.) Геннадия Тимченко, а затем — «Холдинг Аква» («Ессентуки» №4 и №17 и др.).

Как отмечает Сергей Лобанов, аудитория потребителей растительной еды в России сформирована, а поставки таких продуктов из-за границы из-за кризиса прекратились. Так, дистрибутор Alianta Group закрыл подразделение, которое занималось импортом брендов Beyond Meat и Moving Mountains, сообщил “Ъ” собеседник в отрасли. А Danone приостановил ввоз своего продукта Alpro. По словам господина Лобанова, «Ботаника» продолжит расширять ассортимент и хочет выйти на оборот в «миллиарды рублей».

Euromonitor оценивал в 2021 году оборот российского рынка растительной еды в 10,5 млрд руб. По данным NielsenIQ, 55% приходится на продажи аналогов молока, 30% —десертов, 15% — заменителей мяса. Основатель и СЕО «Пиканты» (бренд Welldone) Александр Киселев говорит, что растительный омлет — один из самых быстрорастущих сегментов в США, а в РФ пока представлен не был. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов ждет, что приход новых игроков ускорит развитие категории.

Гендиректор и совладелец Greenwise Артем Пономарев говорит, что встать на полку компании будет несложно, если цены будут доступны: «Время премиальных альтернативных продуктов прошло». С начала этого кризиса на производителях негативно сказывается зависимость от импортных ингредиентов, рост цен на упаковку, переход поставщиков сырья на предоплату, сообщали отраслевые ассоциации.

В то же время на рынке замедляется динамика роста спроса. По данным NielsenIQ, с 1 января по 8 мая продажи растительных аналогов молочных продуктов росли на 4,3% год к году в штуках, а в 2021 году спрос в сегменте увеличился на 19%. Директор «Совэкона» Андрей Сизов сомневается, что российский рынок растительной еды продолжит бурный рост в краткосрочной перспективе с учетом падения доходов населения. По его словам, уход ряда иностранных брендов вряд ли оставит существенную свободную нишу, к тому же ее скорее займут сильные игроки с уже известными брендами. В Wildberries говорят, что открыты к сотрудничеству с поставщиками растительных продуктов. В «Азбуке вкуса» заявили, что в мае запустили производство собственного бренда растительных блюд. «Вкусвилл» также развивает свою растительную линейку гастрономии, которая показывает положительную динамику, отметили в сети. По словам Артема Пономарева, если начнется усиление конкуренции, это грозит уходом части игроков.

Анатолий Костырев

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