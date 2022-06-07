Фигуристов попросили задержаться

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Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе, проходящем на таиландском курорте Пхукет, принял несколько решений, бьющих по интересам российской стороны. Он продлил отстранение отечественных спортсменов от международных стартов, а также отклонил предложение об увеличении возрастного порога с 75 до 80 лет для избрания на руководящие посты организации. Это не позволит 77-летнему российскому функционеру Александру Лакернику переизбираться на должность вице-президента ISU, то есть главы фигурного катания. Кроме того, большинство делегатов проголосовали за повышение минимального возраста для выступлений фигуристов во взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет. И это удар прежде всего по России, освоившей в последнее время технологии подготовки способных с ходу выигрывать топовые соревнования юниорок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главной жертвой новой реформы ISU, связанной с повышением возрастного ценза, стала 14-летняя Софья Акатьева: на взрослый уровень она выйдет только

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Главной жертвой новой реформы ISU, связанной с повышением возрастного ценза, стала 14-летняя Софья Акатьева: на взрослый уровень она выйдет только

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Во второй день конгресса Международного союза конькобежцев структура приняла серию важных решений, которые в той или иной степени затрагивают интересы России. Одно из них, представляющееся наиболее болезненным, связано с продлением отстранения российских спортсменов до «особого распоряжения либо совета, либо конгресса».

Отстранение это длится с первых чисел марта и было инициировано после начала Россией специальной военной операции на территории Украины. Тогда руководство Международного союза конькобежцев, ссылаясь на «изоляционные» рекомендации МОК, приняло решение не допускать российских атлетов на чемпионат мира среди взрослых, который принимал французский Монпелье, а также на юниорский в эстонском Таллине. Теперь отечественные фигуристы, как и предполагалось, гарантированно пропустят весь следующий сезон.

Еще два решения связаны с интересами российской сборной косвенно.

Так, на конгрессе провалилось предложение об увеличении максимального возрастного порога для избрания на руководящие посты с 75 лет до 80.

Это значит, что российский функционер-тяжеловес 77-летний Александр Лакерник, курировавший на протяжении двух сроков наиболее заметный вид — фигурное катание, не сможет вновь переизбраться на пост вице-президента. То есть влияние отечественной федерации фигурного катания, которая в последнее время столкнулась с санкциями, снизится еще существеннее.

Наибольший резонанс вызвала реформа, связанная с постепенным ужесточением возрастного ценза для выхода на взрослый уровень — с 15 до 17 лет. Ее суть заключается в том, чтобы в следующем сезоне оставить лимит прежним, через год увеличить до 16 лет, а уже в 2024 году — установить планку в 17 лет. Инициаторы реформы ссылались на то, что с поднятием возраста удастся решить сразу несколько серьезных проблем: «удлинить» карьеры фигуристок, снизить нагрузку на физическое и ментальное здоровье юных спортсменок, а также в целом уменьшить число травм. За проведение этой реформы проголосовало абсолютное большинство: 100 федераций-членов из 118. Во время оглашения результатов, пишет Insidethegames, зал взорвался аплодисментами, а президент ISU голландец Ян Дейкема, который на днях покинет свой пост, назвал это решение «историческим».

Единственной структурой, открыто протестовавшей против этой идеи, являлась Федерация фигурного катания на коньках России. Дело в том, что именно российская сборная активно в последние годы использовала это оружие — научилась готовить юниорок таким образом, чтобы в первый же взрослый сезон они брали награды на главных стартах. На Олимпиаде 2014 года в Сочи победила в командном турнире 15-летняя Юлия Липницкая, на Играх 2018 года в Пхёнчхане — 15-летняя Алина Загитова, а минувшей зимой в Токио командное олимпийское золото завоевала 15-летняя Камила Валиева.

И именно российская сборная, уже подготовившая новую плеяду юниорок, выглядит в этой ситуации наиболее пострадавшей.

К примеру, двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева, владеющая ультрасложными четверными прыжками и тройным акселем, по старым правилам могла бы дебютировать на взрослом уровне через один сезон. Теперь же она сможет вырваться из юниоров только в 2025 году.

В юниорах до тех пор придется задержаться и другой суперъюниорке — 14-летней Веронике Жилиной, которая начала прыгать четверные прыжки еще в 12 лет, а недавно поразила болельщиков, соединив на тренировке в каскад 19 прыжков. По правилам на соревнованиях его, правда, исполнять нельзя.

Екатерина Ремизова