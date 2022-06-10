Мишкины антирекорды

Миша Давыдов живет в Саратове с мамой и старшей сестрой. У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. После множества переломов правая нога сильно деформировалась. Миша перенес длительное лечение и две операции, искривленную ногу выправили и укрепили штифтами. А этой зимой мальчик упал, один штифт погнулся и сместился. С тех пор Миша почти не ходит из-за невыносимой боли. Нужна срочная замена стержня новым, который даст кости опору и будет вместе с ней «расти». Но такая операция стоит больше 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый шаг причиняет Мише нестерпимую боль. Без обезболивающей таблетки он не может даже встать с кровати

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Каждый шаг причиняет Мише нестерпимую боль. Без обезболивающей таблетки он не может даже встать с кровати

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Мой рекорд — десять переломов на правой ноге за год,— хвастается Миша.— А ребята из класса не верят, говорят, что я все выдумал, такого не бывает.

За первые пять лет жизни Миша перенес больше 30 переломов. Много месяцев провел в кровати по пояс в гипсе. А сейчас ползает по дому, сидя на попе: говорит, что ползать на четвереньках гораздо быстрее, но очень болят коленки. У мальчика они все сине-бордовые от синяков и болячек, которые не успевают заживать.

— Два года назад, после второй операции, Дед Мороз подарил Мише инвалидную коляску,— рассказывает Юля, мама мальчика.— Миша был счастлив. А сейчас он взрослый и ни за что не хочет в нее садиться, говорит: «Я не инвалид». И точка.

— Чтобы сломать ногу, Мише необязательно падать,— говорит Юля,— достаточно поплескаться в ванной. А первый перелом вообще случился на осмотре у врача, когда сыну было полтора месяца.

Врачи в саратовской поликлинике ничего не знали о несовершенном остеогенезе и лечили Мишу антибиотиками от остеомиелита — воспаления костной ткани. Правильный диагноз ему поставили после третьего перелома, когда ребенку было девять месяцев. Ортопед из Саратовского НИИ травматологии и ортопедии посоветовал сделать генетический анализ.

— У нас в Саратове не было необходимого оборудования,— вспоминает Юля.— В интернете я нашла московскую клинику GMS и записалась на консультацию к доктору Наталии Беловой. Она стала нашим спасителем.

Пока ждали очередь на лечение, Миша успел два раза сломать правую ногу, после чего перестал вставать и ходить.

Десять курсов терапии препаратом, укрепляющим кости, помогли оплатить читатели Русфонда. Ребенок снова стал ходить. И бегать.

— Это было огромное счастье: Миша начал больше двигаться, а ломать кости меньше,— рассказывает Юля.— Но почему-то у него все переломы приходились на правое бедро, причем ломалось одно и то же место. Нога деформировалась и стала на 3 см короче левой. Миша при ходьбе заваливался набок.

В сентябре 2018 года его прооперировали в GMS Clinic: хирурги исправили деформацию правого бедра и укрепили кость «растущим» стержнем. А в январе 2020-го точно так же укрепили и правую голень, потому что вся нагрузка и переломы переместились на нее. Собрать деньги на операцию вновь помог Русфонд.

После операции у Миши началась совершенно другая жизнь: ни одного перелома за два года — это был настоящий рекорд! Мальчик пошел в детский сад и стал готовиться к школе.

— Сын впервые осознал, что можно жить без гипса,— говорит Юля.— Он научился быть осторожным, взвешивать опасность.

Но в первом классе мальчик проучился всего полгода.

— Этой зимой у нас в городе был настоящий каток,— вспоминает Юля.— Лед никто не чистил. Миша на улице всегда крепко держал меня за руку и говорил: «Хорошо, что у меня нога железная, теперь она не сломается, правда?»

В начале февраля по дороге в школу Миша поскользнулся, упал и не смог встать. Юля на руках отнесла сына в травмпункт.

Миша оказался прав: металлический стержень не сломался — рентген это подтвердил. Но он согнулся и теперь раздирает изнутри мышцы. Каждый шаг причиняет мальчику нестерпимую боль. Без обезболивающей таблетки он не может даже встать с кровати.

Второе полугодие Миша отучился дистанционно, даже грамоту получил за успеваемость. Сейчас у него заслуженные каникулы, он проводит их дома: собирает конструктор, рисует и разгадывает кроссворды — это не так весело, как гулять, но зато безопасно.

В GMS Clinic Мише готовы заменить погнутый штифт в правой голени новым, который укрепит кость и будет «расти» вместе с мальчиком.

Юля мечтает, чтобы ее сын, просыпаясь по утрам, больше не плакал от боли и навсегда забыл про свои антирекорды. Но собрать деньги на дорогую операцию ей одной не по силам.

Для спасения Миши Давыдова не хватает 810 360 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Миши несовершенный остеогенез — генетическое заболевание, при котором повышена ломкость костей и прогрессируют деформации конечностей. В январе 2020 года мы выполнили мальчику операцию на правой голени с установкой телескопического стержня, что позволило ему стать значительно активнее. Но несколько месяцев назад Миша упал и сильно ушиб правую ногу. Благодаря стержню перелома не произошло, но сам он изогнулся и больше нефункционален. Его нужно заменить новым как можно быстрее, так как мальчику всего восемь лет и потенциал роста у него еще довольно большой». Стоимость операции 2 094 360 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 810 360 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Давыдова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Мишиной мамы — Юлии Анатольевны Давыдовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Светлана Иванова, Саратовская область