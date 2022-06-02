Чем известен Валерий Фальков

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Фальков Валерий Николаевич родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 2000 году окончил Институт государства и права (подразделение ТюмГУ) по специальности «юриспруденция», в 2003-м — аспирантуру этого вуза.

С 2003 по 2007 год работал заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ. С марта по ноябрь 2007 года — заместитель директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ. С 2006 по 2013 год — член избиркома Тюменской области с правом решающего голоса. С 2007 по 2011 год был проректором по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ. В 2009 году избран председателем Совета молодых ученых и специалистов области. С 2011 по март 2012 года — директор Института права, экономики и управления ТюмГУ. В октябре 2012 года стал исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного университета. 21 марта 2013 года избран ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива. С 2013 по 2016 год — депутат Тюменской гордумы, член регионального политсовета «Единой России». 30 апреля 2015 года избран председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. С сентября 2016 года — депутат Тюменской облдумы. С апреля 2018 года по решению аттестационной комиссии Минобрнауки РФ стал ректором ТюмГУ. 21 января 2020 года назначен министром науки и высшего образования России.