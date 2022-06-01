Олаф Шольц подносит патроны

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Призывая к скорейшему завершению конфликта на Украине, страны ЕС продолжают поставлять Киеву вооружение. В среду о дополнительной военной помощи Киеву рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия поставляет украинской армии патроны, ручные гранаты и противотанковые мины, а также собирается отправить на Украину современные системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности IRIS-T.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Hannibal Hanschke, Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Hannibal Hanschke, Reuters

ФРГ готова увеличить объемы военной помощи Украине — об этом в среду заявил канцлер Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага. В ближайшее время, как сообщил канцлер, Берлин направит Киеву современные системы ПВО IRIS-T. «До сих пор мы поставили более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат, более 5 тыс. противотанковых мин»,— добавил он.

Выглядело это так, будто канцлер оправдывается перед лидером оппозиции и главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, который упрекнул власти в неспособности поддержать Украину не только словом, но и делом — то есть вооружением. Примечательно, что в среду же информагентство DPA сообщило о возможной отправке на Украину из Германии четырех реактивных установок залпового огня.

Канцлер Шольц анонсировал также военную помощь Украине от Греции, которая, в свою очередь, получит вооружение от Германии. Афины, по его словам, направят Киеву танки советского образца, а сами взамен получат уже от Берлина современную технику. Об этом канцлер Шольц ранее договорился с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

Аналогичным образом, при поддержке Берлина, Киев уже получил 20 танков Т-72 от Чехии (а Прага в обмен — танки Leopard-2A4 из ФРГ). Переговоры о поставках техники по подобной схеме Берлин сейчас ведет и с Варшавой.

«Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать,— пояснил канцлер.— Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в своем распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с греческим премьером о намерении сделать то же самое».

Пикантность этого заявления канцлера заключалась в том, что именно из его уст греки накануне узнали о первых серьезных поставках вооружения Киеву от Афин. Сам же греческий премьер, рассказывавший во вторник журналистам об итогах саммита ЕС, об этом умолчал. Оппозиция в Греции уже обвинила господина Мицотакиса в попытке утаить решение об отправке бронетехники на Украину и потребовала от него объяснений.

«Мы считаем немыслимым, чтобы греческий народ узнал об этой новости от канцлера Германии в то время, когда премьер-министр Греции не сказал об этом ни слова на своей собственной пресс-конференции»,— заявили в оппозиционной партии «Сириза».

Позже Минобороны Греции подтвердило, что Киев получит боевые машины пехоты БМП-1, доставшиеся грекам из арсеналов бывшей ГДР после воссоединения Германий, а в Грецию из ФРГ поступит то же количество боевых машин пехоты Marder.

«Все, что мы поставляем, потенциально может быть использовано, но оно устарело и заменяется более современным оружием,— объяснил в среду официальный представитель правительства страны Иоаннис Иконом.— В данном случае это боевые машины пехоты, страна получила их в 1992 году. Они выпущены 40–50 лет назад. Они, по сути, стоят без дела. Они подходят для нужд Украины, потому что у них есть соответствующие запчасти и они могут их использовать. А немцы заменят их нам на новые, современные, опережающие те на три-четыре поколения. Следовательно, у нас есть выгодное развитие ситуации для страны».

Точное число единиц бронетехники не называлось, однако греческие СМИ ранее сообщали, что на переговорах речь шла более чем о сотне БМП.

Галина Дудина